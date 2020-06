ČSOB: Český trh s bydlením letos nečekají zásadní změny. Ceny plošně nezlevní

Dopad koronaviru na trh s bydlením v České republice by měl být pouze krátkodobý a omezený. Letošní zájem o hypotéky i úvěry od stavebních spořitelen tak bude zhruba na úrovni loňského roku, v příštím roce očekává skupina ČSOB nárůst celkového objemu trhu. Podle odborníků by v letošním roce nemělo dojít ani k výraznému poklesu cen nemovitostí. Skupina ČSOB zároveň pokračuje s pomocí klientům s odklady splátek.

· Česká ekonomika míří do recese, dopad na bydlení ale nebude zásadní a dlouhodobý.

· Hypoteční trh by měl letos atakovat hranici 200 miliard poskytnutých úvěrů.

· Stavební spořitelny poskytnou úvěry v objemu 47 miliard, příští rok očekávají další růst.

· Ceny nemovitostí plošně nezlevní. Může dojít k poklesu u luxusních nemovitostí a dlouhodobě neprodejných bytů a domů.

· Úrokové sazby začaly klesat, banky v nich ale musí zohledňovat zvýšená rizika.

· Skupina ČSOB dosud vyřídila přes 65 tisíc žádostí o odklad splátek a představila řadu technologických novinek usnadňujících zvládnutí současné situace.

Skupina ČSOB vyřídila 65 tisíc odkladů splátek

„Našim klientům jsme vyšli vstříc ještě před vládním nařízením. Doposud jsme s odkladem splátek pomohli více než 65 tisícům klientů. Výrazně jsme posílili naše on-line prostředí, které chceme klienty naučit dlouhodobě využívat. Pevně věřím, že negativní dopady současné krize na naše klienty budou co nejmenší a budu rád, když je v tom skupina ČSOB co nejvíce podpoří,“ uzavřel Jan Sadil.

Další dobrý rok pro hypotéky i stavební spořitelny

V prvních čtyřech měsících vzrostl hypoteční trh ve srovnání s loňským rokem zhruba o 40 %. „Ochlazení poptávky se projevuje se zpožděním, v nejbližších měsících tak lze očekávat nižší zájem o hypotéky. Na podzim by ale opět mělo dojít k oživení a za celý rok by hypoteční trh mohl atakovat hranici 200 miliard korun, měl by tak být zhruba o 10 % výše než loni,“ uvedl generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix.

Na začátku roku se dařilo i stavebním spořitelnám, které zvýšily prodej úvěrů o třetinu na více než 25 miliard korun. „Naše očekávání pro letošní rok byla velmi pozitivní, počítali jsme s růstem trhu. Současná situace zájem o úvěry stavebních spořitelen dočasně zbrzdí, nicméně i tak se letos budeme pohybovat zhruba na úrovni roku 2019. A příští rok lze čekat další růst zájmu,“ dodal předseda představenstva Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS) Tomáš Kořínek.

„Současná situace by mohla nahrávat k většímu zájmu klientů o bezpečné formy spoření, jako je stavebko nebo penzijní připojištění. Stavebko vždy nejvíce ukázalo svou stabilitu a jistotu v dobách propadů finančních či akciových trhů,“ dodal Tomáš Kořínek. Stavební spořitelny by podle něj letos měly uzavřít mezi 450 a 500 tisíci spořicími smlouvami.

„Výborné finanční podmínky a zkušenost z předchozích cyklů nám dává velkou šanci nepříznivou současnost úspěšně překonat. K návratu do „předkoronového normálu“ však hospodářství bude potřebovat několik let. Rozhodující bude nejenom rychlost, s jakou se vypořádáme s koronavirem, ale i případný neuchopitelný strach z budoucnosti,“ uzavírá Petr Dufek, analytik ČSOB.

Nemovitosti plošně nezlevní

Ceny nemovitostí v České republice v posledních letech rostly téměř nejrychleji v Evropě a v pozvolnějším růstu pokračovaly i v prvním čtvrtletí letošního roku. Přesto by ani v této chvíli nemělo dojít k plošnému poklesu cen nemovitostí. „Pokud by ceny nemovitostí poklesly, bude se to týkat především luxusních nemovitostí, kde se mohou ceny snížit o 5–15 %. Na trhu se také objevila řada delší dobu neprodejných domů a bytů s cenou neodpovídající realitě, i zde může dojít k částečnému poklesu. S plošným poklesem cen ale nepočítáme,“ dodal Jiří Feix.