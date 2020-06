Běžný účet platební bilance v deficitu, větší odliv kapitálu se nekonal (Komentář)

Běžný účet platební bilance ČR v dubnu sklouzl do deficitu 9,2 mld Kč. To znamená výrazné meziroční zhoršení o 32 miliard Kč. Na druhou stranu s ohledem na již dříve zveřejněný deficit obchodní bilance se čekal ještě horší výsledek. Medián trhu činil 21 miliard a my jsme čekali deficit kolem 37 miliard. O velké nejistotě měsíčních odhadů platební bilance tentokrát napovídá velká revize předchozího údaje za březen. Ten byl vylepšen z deficitu 0,5 mld Kč do přebytku 22,5 mld Kč. Jinými slovy měsíční data o platební bilanci není radno přeceňovat.

V metodice platební bilance dosáhlo saldo zahraničního obchodu se zbožím deficitu 19,2 mld Kč. Tomu pomohl přebytek bilance služeb, který odhadovanou výší přes 11 mld Kč nikterak zásadně nevybočoval z běžných časů. Výkonová bilance tudíž dosáhla deficitu 8,1 mld Kč. Naopak nízký byl tentokrát deficit na straně důchodů, když odliv dividend z přímých investic dosáhl jen 4 mld Kč a celkový odliv na důchodové bilanci činil 3 mld Kč.

Deficit běžného účtu byl v dubnu z valné části vyvážen přílivem kapitálu na finančním účtu ve výši 8,7 mld Kč. ČNB uvádí, že saldo odlivu portfoliových investic ve výši 34,3 mld. Kč bylo ovlivněno výrazným poklesem závazků bank ve formě krátkodobých dluhopisů vůči nerezidentům, který byl částečně kompenzován navýšením držby vládních dluhopisů nerezidenty.