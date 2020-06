Strach z druhé vlny korony zastavil rally na ropě

Ropa po týdenním propadu, prvním od konce dubna, dnes dopoledne nadále ztrácela. Výskyt nových případů koronaviru v Pekingu a nárůsty případů jinde ve světě vyvolávají obavy z toho, že případná druhá vlna pandemie ohrozí rodící se zotavování ekonomik. Americké futures ztratily za minulý týden 8,3 %.

Na nabídkové straně trhu data americké společnosti Baker Hughes v pátek ukázala, že počet aktivních vrtů v USA padal už 13. týdnem za sebou. Aktivní je aktuálně nejmenší počet vrtů za více než 10 let.

Na poptávkové straně je tento týden na programu přezkum situace na trhu, který provedou ropný kartel OPEC a jeho spojenci. Stát se tak má ve středu, kdy se přes internet sejde technický výbor tohoto kartelu, který se ve své rozšířené podobě v úvodu měsíce dohodl na prodloužení historických škrtů v produkci o další měsíc až do července.

Podle zdrojů, na které se odvolává Bloomberg, snížila Saúdská Arábie, která je hegemonem ropného kartelu, množství ropy, které v červenci dodá pěti asijským rafineriím, o 10 až 40 procent.

S virem se stále bojuje především v jižních státech USA, a právě obavy z toho, že to nejhorší ještě neskončilo, spolu s varováním amerického Fedu, že pandemie by mohla způsobit trvající újmu americké ekonomice, zastavilo šestitýdenní rally na ropě. Redukovaná nabídka ze strany OPEC+ a USA ale vrací trh pomalu do rovnováhy, takže repríza dubnového propadu cen do záporných hodnot by už nemusela nastat.

Zotavování poptávky po ropě v Asii, byť nerovnoměrnému, vévodí právě Čína. Obavy z druhé vlny koronavirové epidemie ale vyvolává situace v Pekingu, kde o víkendu zaznamenali desítky nových případů koronaviru. Čínská metropole již kvůli tomu uzavřela největší městský trh s ovocem a zeleninou a přilehlé rezidenční čtvrti.

Cena ropy West Texas Intermediate s červencovým dodáním ztratila od 10. června, kdy se vyšplhala na tříměsíční maximum, už skoro 13 %. Srpnový kontrakt na Brent odepsal za minulý týden 8,4 %. Dnes ráno byl o 95 centů levnější než listopadové futures, zatímco v pátek byl rozdíl mezi těmito kontrakty 87 centů. Tomuto schématu se říká contango a vypovídá o nadměrné nabídce na trhu. Naposledy se Brent obchodova se skoro 1% ztrátou na 38,38 USD za barel a WTI za 35,58 USD za barel.

