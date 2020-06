Duy: Proč trhy padají

Americké akcie v pátek prudce oslabily, index S&P500 o téměř 6 %, zatímco výnosy desetiletých vládních obligací klesly na 0,67 %. Podle známého ekonoma a specialistu na monetární politiku Fedu Tima Duye se hovoří o tom, že za tímto propadem stojí šéf Fedu Jerome Powell a jeho tisková konference. Ekonom to ale nepovažuje za pravděpodobné. „Powell neřekl nic, co se nedalo čekat“ a „pokud projekce Fedu nějak působí, pak optimisticky“. Proč tedy trhy tak prudce oslabily?



Podle Duye byla předchozí silná rally zranitelná na možné negativní informace a posun sentimentu. Ty mohly přijít zejména kvůli „ztrátě důvěry v další fiskální podporu či nové obavy z pandemie“. A právě ty jsou podle Duye tím nejpravděpodobnějším vysvětlením propadu trhu. Například WSJ totiž píše o tom, že v některých amerických státech, doposud ušetřených vln epidemie, prudce roste počet nakažených. S tím se zvyšují obavy, že uvolnění restrikcí a blížící se léto přináší nevítaný obrat.





Duy se domnívá, že někde budou znovu zaváděny restrikce a sociální distancování, ale neexistuje politická vůle k tomu, aby šlo o plošná opatření . A Spojené státy nemají ani „dost společenské zodpovědnosti na to, aby se nosily roušky nebo aby se lidé vyhýbali velkým akcím“. Nemají ani dostatečné kapacity v systému zdravotní péče, aby „adekvátně omezily šíření viru“. Epidemie tedy podle ekonoma jen tak nepoleví a podle toho bude vypadat i ekonomické oživení.Některé části hospodářství „se naučí růst i s virem, jiné to budou mít těžké bez změny svého podnikatelského modelu“. Příkladem mohou být volnočasové aktivity, ubytování a podobné sektory. „Propad trhu nese jen jednu dobrou zprávou a tou je rostoucí pravděpodobnost dalšího fiskálního balíčku. Kongres tak bude pomáhat běžným lidem, Fed bude pomáhat Wall Street a celá ekonomika se pohne dopředu. Přerušovaně a pod trendem, ale bude to pohyb dopředu,“ píše ekonom.Na americkou monetární politiku a chování trhu existuje řada pohledů, a to i mezi odborníky. Na Fed se zaměřuje také monetarista Scott Sumner, který na svém blogu ohledně současného dění píše: „Financial Times použily podivný nadpis, když hovořily o tom, že Jay Powell přišel s hrdliččím projevem.“ Podle ekonoma byl totiž projev šéfa Fedu naopak jestřábí.Sumner již řadu let tvrdí, že politika Fedu je navzdory obecnému vnímání příliš utažená a nyní si ekonom všímá i toho, že Fed mezi lety 2019–2022 čeká růst cen o 4,2 %. Jeho cílem by ale měl být 6% růst cen a Fed „nepodal žádné vysvětlení, proč je tento jeho postoj namístě“. O „postoji“ Sumner hovoří z toho důvodu, že projekce Fedu jsou odrazem toho, jakou politiku volí. „Jeho ekonomické projekce se tak liší od projekcí ostatních stejně, jako se liší projekce plavby lodi u jejího kapitána a u cestujících.“Sumner se na svém blogu mimochodem často věnuje i vývoji pandemie a jejímu dopadu na ekonomii. Nyní tvrdí, že Spojené státy tuto situaci nezvládly, a to kvůli řadě faktorů a lidí, kteří situaci neodhadli správně (ekonom mezi ně řadí i sebe). Podle něj se totiž ukazuje, že nejefektivnější je používání roušek v kombinaci se sociálním distancováním, ovšem ne prosazeným vládou, ale na dobrovolné bázi. K tomu je třeba „masivního testování “. Sumner dodává, že si je vědom toho, že taková kombinace je v USA „politicky nemožná“, ale „je nutné o tom hovořit“.Zdroj: The Money Illusion, The Fed Watch