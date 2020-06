3 důvody, proč v případě akcií amerických aerolinek nepropadat euforii

Americké aerolinky začínají být po odeznění hlavní vlny pandemie nemoci covid-19 pro investory velice přitažlivé. Na burze velice rychle získaly desítky procent, a napravily tak část předchozích hlubokých ztrát. Ani oživení světové ekonomiky a konec omezení cestování ale nemusí znamenat, že jde o dobrou investici. Důvodů je hned několik.

Od poloviny května přidaly akcie amerických leteckých společností desítky procent. Zejména drobní investoři cenné papíry těchto firem nakupují ve velkém a podle investiční aplikace Robinhood patří Delta Air Lines a spol. mezi 20 nejoblíbenějších titulů za poslední měsíc. Tento optimismus ale nemusí být úplně namístě, letecké společnosti totiž ani zdaleka nejsou z nejhoršího venku. Následující tři faktory vrhají na tržní euforii přece jen střídmější světlo.

Zdroj: Google Finance

1. Tvrdá konkurence

Obnovení letecké dopravy může působit pozitivně, brzký návrat na úrovně z doby před pandemií ale není na pořadu dne. Boj o menší počet cestujících může vést k tvrdé cenové válce. Generální ředitel Southwest Airlines Gary Kelly varoval zaměstnance, aby se připravili na zvýšenou konkurenci. "Budeme tvrdě bojovat o zákazníky. Bude to brutální prostředí s nízkými cenami, letecké společnosti budou po určitou dobu nabízet mnohem více volných míst, než bude pasažérů," uvedl.

2. Pokles příjmů

Letecké společnosti budou muset minimálně přechodně kvůli pravidlům o odstupech mezi lidmi odstranit některá sedadla. Kvůli tomu budou moci reálně obsadit maximálně 70 % míst, což je pro většinu velkých aerolinek pod úrovní, kdy pokrývají náklady (American Airlines 78,9 %, United Airlines 75,6 %, Delta Air Lines 74,2 %, Southwest Airlines 72,5 %; tato čísla navíc vycházejí z doby, kdy letenky stály více, než se čeká pro nejbližší období).

Aerolinky tak budou nuceny drasticky snížit náklady (což nebude žádná legrace) a tlačit na co nejvyšší ceny letenek, což při slabší poptávce bude problém.

3. Růst cen ropy

Náklady na pohonné hmoty představují v průměru zhruba čtvrtinu nákladů leteckých společností. Pokles poptávky po dopravě přišel ve stejné době, kdy drasticky zlevňovala ropa, černé zlato ovšem má za sebou také prudké posílení na zhruba 40 USD za barel.

V poslední době se stále častěji objevují názory, že ceny ropy na současných úrovních jsou neudržitelné, jde však spíše o krátkodobé predikce. Počítají většinou s tím, že omezení těžby je již zahrnuto v cenách, takže by barel již neměl zdražovat. Pokud by ale omezení těžby trvalo déle, než nyní očekává trh, ceny barelu by mohly začít dále růst.