Ekonomický kalendář: Šíření viru znervózňuje trhy

Shrnutí

Akcie padají kvůli růstu počtu případů Covid-19

Boris Johnson a von der Leyenová by si dnes mohli telefonovat

Dnes nejsou na programu žádná důležitá makrodata

Z pohledu absence důležitých fundamentů máme před sebou klasické pondělí. Výrobní index z oblasti New Yorku je pouze malou výjimkou. Trhy jsou čím dál více nervóznější kvůli opětovnému nárůstu počtu infekcí Covid-19. Ztráty německého DAXu se krátce po otevření vyšplhaly ke 2,5 %. V závěru minulého týdne se spekulovalo, že by dnes měl proběhnout videohovor mezi Borisem Johnsonem a předsedkyní Evropské komise von der Leyen. Dle médií by se měl Boris Johnson snažit o co nejrychlejší podpis dohody o Brexitu. V dalším průběhu týdne můžeme očekávat několik zajímavých událostí. Guverér Fedu Powell vystoupí v úterý a ve středu v Kongresu se svým pravidelným půlročním projevem a ještě v úterý budou zveřejněny maloobchodní prodeje v USA. A Bank of England by měla na svém zasedání ve čtvrtek oznámit nový stimul ve výši 150 miliard GBP.

Makrodata

11:00 - eurozóna, obchodní bilance za duben (final). First release: €23.5 billion

14:30 - USA, NY Empire výrobní index za duben. Expected: -27.5. Previous: -48.5

14:30 - Kanada, výrobní prodeje za duben. Expected: -18.7% MoM. Previous: -9.2% MoM