Poklesnou letos ceny bytů v ČR?

Koronavirus se na cenách ani počtech nových bytů v nabídce zatím významně neprojevil. Potvrzují to i výsledky zprávy Trend Report 2020 publikované Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí, která konstatuje, že „ceny rezidenčních nemovitostí se brzy stabilizují a poté mohou opět růst“. Investice do nemovitostí se tak i nadále vyplatí.

Ceny pražských bytů meziročně vzrostly o 13,4 %

V květnu bylo umístěno na pražský realitní trh 677 novostaveb bytů, což je nad průměrem posledních šesti let. Průměrná cena za metr čtvereční těchto bytů činí 111.151 Kč, což je v meziročním srovnání s loňským květnem o 13,4 % více. V průměru stojí novostavba bytu v metropoli, který byl dán v květnu do prodeje, 7 142 524 Kč.

Počty nových bytů umístěných do prodeje v Praze v květnu daného roku

Zdroj: www.cenovamapa.org

Výše uvedená květnová data z trhu nemovitostí tak potvrzují výsledky zprávy Trend Report 2020, kterou na konci dubna publikovala Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Ze zprávy mimo jiné plyne, že scénář, kdy by mělo dojít k výraznějšímu poklesu cen rezidenčních nemovitostí, není příliš pravděpodobný. Případný pokles bude spíše krátkodobý a ceny začnou brzy znovu růst, konstatuje zpráva. Faktorů, proč by tomu tak mělo být, je více.

Legislativa

V České republice jsou bohužel ve stavebnictví velmi komplikované a zdlouhavé schvalovací procesy, které způsobují, že developerům zpravidla trvá dlouhé roky, než se propracují od nákupu pozemku až k prodeji zkolaudovaných bytových jednotek. Developeři tak nemohou pružně reagovat na poptávku po bytech, což se pochopitelně projevuje v nedostatečné nabídce nových bytů a tlaku na růst cen.

Dlouhodobě neuspokojená poptávka

Pro český trh s byty je charakteristická dlouhodobě neuspokojená poptávka a platí to nejen pro hlavní město, kde chybí okolo 20 tisíc bytů, ale i další větší města. Nedostatečný počet nových bytů v nabídce tak zvyšuje poptávku i po starších bytech. Poptávka v letošním roce zřejmě mírně oslabí vzhledem k tomu, že někteří lidé plánovaný nákup nemovitosti o nějakou dobu odloží z důvodu nejistoty. Bude se však jednat spíše o krátkodobý výkyv, přičemž omezená nabídka může mít na ceny nemovitostí opačný a z dlouhodobého hlediska významnější efekt.

Kroky ČNB a vlády na podporu ekonomiky

Česká národní banka v březnu a květnu opakovaně snížila základní úrokovou sazbu, od níž se odvíjí úročení úvěrů, až na 0,25 %. Vytvořila tak prostor pro snížení úrokových sazeb z hypoték, k němuž již přistoupila řada bank a mezi nimi i největší hráči na trhu. Na trhu je tak po delší době opět možné sjednat hypotéku se sazbou pod 2 %. ČNB navíc ve snaze podpořit krizí zasaženou ekonomiku uvolnila limity úvěrových ukazatelů pro nově poskytované hypotéky. Se snahou podpořit dočasně zamrzlý realitní trh přišla i vláda, které se podařilo prosadit zrušení 4% daně z nabytí nemovitosti, i když jen za cenu budoucího zrušení daňových odpočtů úroků z hypoték.

Odlišnosti od minulé krize

Stávající situace v Česku je od předchozí krize v letech 2008 – 2009 rozdílná v tom, že developeři čelí vysokým stavebním nákladům, dosahují nižších marží a nemají na skladě velký počet neprodaných bytů. Dále také stát je připraven silně podpořit krizí zasaženou ekonomiku a v neposlední řadě je dlouhodobě slabá nabídka na trhu starších bytů.

Apetit investorů

Na trh se mohou ve stávající době dostat v omezeném počtu nemovitosti, které budou jejich majitelé potřebovat prodat a dostat se v krátkém čase k penězům. A právě na tyto příležitosti čeká celá řada investorů, kteří trh průběžně sledují, mají dostatek zdrojů a vyčkávají na tu správnou příležitost. Nákup nemovitosti vnímají z dlouhodobého hlediska jako stabilní investici. V posledních letech významně rostlo nájemné, které atraktivitu investičních bytů ještě zvyšuje.

Nemovitosti jsou i nadále dobrou volbou

I přes stávající situaci většina odborníků investice do rezidenčních nemovitostí i nadále doporučuje. Situace na trhu s byty je relativně stabilní a cenová volatilita relativně nízká. Nemovitosti mají dlouhodobou užitnou hodnotu a mohou svému majiteli přinášet jak výnos z pronájmu, tak výnos vyplývající z růstu hodnoty nemovitosti v čase. Nevýhodou investice do bytu či domu je vysoká finanční náročnost na pořízení a nutnost se o nemovitost starat.

Z výhod investování do nemovitostí mohou profitovat i drobní investoři

Tyto nevýhody však je možné jednoduše eliminovat investicemi do aktiv, která jsou nemovitostmi zajištěna. Patří k nim například investice do zajištěných úvěrů, jaké nabízí i společnost RONDA INVEST. Ta tedy na jedné straně nabízí flexibilní financování malým a středním podnikatelům a na straně druhé umožnuje investorům do těchto úvěrů investovat. Drobní investoři tak mají příležitost nepřímo investovat do zajímavých nemovitostních projektů, k nimž by se jinak jako individuální investoři nedostali. Aktuálně se jedná například o rekonstrukci a nástavbu krásného domu v Praze na Vinohradech, který se nachází v těsné blízkosti Riegrových sadů (viz foto). V domě je 23 bytových a 6 nebytových jednotek s celkovou užitnou plochou 2348 m2, další 3 byty vzniknou v rámci nástavby.

Bytový dům v Praze na Vinohradech, na jehož rekonstrukci mají investoři možnost participovat

Foto: RONDA INVEST

Pro investování u RONDY INVEST přitom platí, že: