Schaffner: Druhá vlna šíření nákazy v USA začala. Uzavření ekonomiky není už myslitelné

Podle Williama Schaffnera z Vanderbilt Universtity School of Medicine v USa začala druhá vlna šíření nákazy Covid-19 . Z toho důvodu by Američané měli být i nadále obezřetní, protože jinak riskují přetížení zdravotního systému v zemi.Podle Schaffnera je problém v tom, že ekonomika v zemi se otevírá ale mnozí Američané nerespektují stále potřebná pravidla sociálního odstupu a nošení roušek . V mnoha případech se konají vysloveně masová shromáždění lidí, při kterých mnozí nerespektují potřebná opatření . To celkem logicky povede k dalšímu šíření nákazy , což by mohlo ohrozit doposud stabilizovaný systém zdravotní péče v zemi.Schaffner poznamenal také, že si nedokáže představit, že by došlo k dalšímu uzavření ekonomiky . Kompletní uzavření ekonomiky mělo tak nepříznivé finanční, sociální a také kulturní účinky, že už nebude opětovně přípustné. Místo toho by vedení země mělo maximálně usilovat o již zmíněné nošení roušek a zachovávání sociálního odstupu.Některé US státy reportují růst počtu nových případů. Celkově je v zemi registrováno přes 2,1 miliónu případů při více jak 115 000 úmrtích.