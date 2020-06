15.06.2020 Vývoj ekonomiky České republiky - 1. čtvrtletí 2020

Meziroční pokles byl plošný. Ve větší míře klesal vývoz do EU.

Z teritoriálního pohledu je patrné, že propad se dotkl vývozu v celém jeho spektru. To vyplývá z povahy situace, kdy většina zemí nějakým způsobem omezovala fungování společnosti a zaváděla mj. restriktivní ekonomická opatření. To vedlo k poklesu poptávky zejména ze strany uzavřených podniků, pro které jsou čeští vývozci subdodavateli. Výrazněji poklesl export do Evropské unie[32] (meziroční propad o 36,8 mld. korun, –4,9 %) než mimo ni (–4,0 mld., –2,2 %). Nejvíce se snížila hodnota vývozu do Německa

(–15,6 mld. korun, –5,3 %), dále do Velké Británie (–7,2 mld., –16,3 %) a Francie

(–5,9 mld., –11,9 %). Negativně se vyvíjel rovněž vývoz do dalších sousedních zemí vedle Německa – do Rakouska (–4,5 mld. korun, –11,1 %), na Slovensko (–2,8 mld., –3,5 %) a do Polska (–1,5 mld., –2,6 %). Ačkoli jsou některé popsané propady srovnatelné s vývojem ve 4. kvartálu, bližší pohled na vývoj v jednotlivých měsících ukazuje, že naprostá většina meziročního poklesu se odehrála až v březnu. Stejné to bylo i u exportu do Španělska (–3,5 mld. korun, –10,6 %). Naopak propad vývozu do Nizozemska o 1,3 mld. korun (-3,8 %) byl rozložen do všech měsíců 1. čtvrtletí. Díky silnému lednu a únoru v 1. kvartálu úhrnně meziročně vzrostl vývoz do Turecka (2,6 mld. korun, 38,8 %), Maďarska (1,3 mld. korun, 4,2 %), Belgie (0,5 mld., 2,8 %) a Ruska (0,9 mld., 4,7 %).