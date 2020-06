Rozbřesk: Volatilita na trzích stoupá, koruna opět pod tlakem

Jako na horské dráze se opět pohybovaly akcie v uplynulém týdnu. Akciový index S&P 500 se v jednu chvíli přehoupl z celoročního pohledu do plusových hodnot. Byl to však krátký výlet, který rychle přešel do největšího mezidenního výprodeje od března 2020.



Důvodů k obavám přitom rozhodně není málo. Americkou i globální ekonomiku čeká nejhorší recese od třicátých let dvacátého století a přetrvává výrazná nejistota ohledně dalších vln pandemie. Americký Fed v uplynulém týdnu přiznal, že posledním číslům z trhu práce nevěří a zůstane naladěn na negativní vlnu. A současně přicházejí zprávy o druhé vlně pandemie z Číny a z jihu Spojených států. Není tedy divu, že po několika týdnech růstu přišlo klopýtnutí a na akciové trhy se vrací volatilita, která negativně dopadá i na střední Evropu - česká koruna se vrací do blízkosti 27,00 EUR/CZK a na frontě s dolarem jsou ztráty ještě výraznější.



Bude zajímavé sledovat, jak nová tržní nejistota ovlivní rozhodování EU o záchranném fondu. Evropská rada se má sejít tento pátek a jednat nejen o návrhu Komise na záchranný fond o velikosti 750 miliard eur, ale znovu také o novém víceletém finančním rámci. Vnitřní rozpory jsou však podle našeho názoru v tuto chvíli natolik veliké, že se jednání pravděpodobně protáhnou do července, kdy předsednictví v Unii převezme klíčové Německo.



A aby se evropští politici nenudili, rozjíždí se tento týden znovu jednání o brexitu. Od konce ledna, kdy Británie vystoupila z EU, byl pokrok v jednáních mizivý. A vzhledem k pandemii COVID-19 není divu. Pravidelné schůzky premiéra Johnsona s šéfkou Evropské komise by od tohoto týdne měly být častější, na druhou stranu je jasné, že brexit pro EU není v tuto chvíli prioritou a Boris Johnson bude tahat v jednáních za “kratší konec provazu”.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se s nárůstem volatility na globálních trzích opět dostává pod tlak. V nejbližších dnech může znovu zápolit s hranicí 27,00 EUR/CZK. Hlavním tématem pro všechny středoevropské měny nebudou tentokrát globální čísla, ale jednání o evropském záchranném fondu a nové vlně nákazy v Číně a v USA.



Zahraniční forex

Rozjíždějící se negativní korekce na akciových trzích zjevně prospívá dolaru, takže pár EUR/USD se již přiblížil na dostřel hranici 1,12. Pikantní na posilování dolaru je to, že se tak děje na pozadí nově se rozjíždějící epidemie v některých jižních státech USA.



V následujících hodinách a dnech bude tedy opět klíčové analyzovat epidemiologické statistiky z USA, které mohou být důležitější než makrodata či třeba vystoupení šéfa Fedu Powella v Kongresu.