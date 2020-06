Koruna oslabuje. Prolomí „psychologickou“ sedmadvacítku?

Koruna si vůči euru za poslední měsíc připsala bezmála tři procenta. Již v závěru minulého týdne však začala část zisků odevzdávat, přičemž dnes ráno v tomto duchu pokračuje. Pokud se na trzích udrží nálada, kterou aktuálně pozorujeme, česká měna se možná ještě v tomto týdnu podívá zpět k psychologické hranici 27,00 za euro.

Dnes ráno již došlo na prolomení technické rezistence 26,83 za euro. Vzhledem ke globální tržní náladě však nečekáme, že by se trh na podobné slabší technické úrovně (např. další na 26,94 za euro) jakkoli výrazněji zaměřil. Obchodníky bude v nejbližších dnech patrně zajímat jen jedno – jak se vyvíjí situace kolem otevírání světových ekonomik ve spojení s počtem nově nakažených koronavirem. Jak to tak vypadá, na trzích se usazuje čím dál tím silnější obava z druhé vlny pandemie, což rozhodně nesvědčí rizikovým aktivům, včetně koruny.

V posledních dnech jsme evidovali hned několik faktorů, jejichž síla byla dostatečná na změnu tržní nálady. Nešlo jen o protesty v USA, ale například i opětovné zažehnutí (nejen) obchodních sporů mezi USA a Čínou. Ani jedna z těchto proměnných však nedokázala přetlačit pro trhy klíčovou činnost světových centrálních bank, které provádí historicky bezprecedentní akomodativní měnovou politiku.

Strach z druhé vlny koronavirové pandemie a na to navazujících dalších uzavírek je ale vyšší level. Pomineme-li dění v současném virovém epicentru v Jižní Americe, trhy dnes ráno zřejmě vyděsil počet 49 nových případů nákazou COVID-19 v Číně, z toho většina byla z Pekingu. Vedle toho Turecko nahlásilo vůbec nejvyšší denní nárůst nakažených od poloviny května.

Vzhledem k zatím viditelné síle dnešní rizikově averzní nálady tak můžeme počítat s výprodejem rizikových aktiv, od akcií až po procyklické měny, jako je novozélandský, kanadský či australských dolar. Celkově lze čekat, že zasaženy budou především rizikové měny rozvojových trhů, včetně koruny proti euru a dolaru. Zvýšený zájem naopak evidujeme o bezpečné přístavy, tedy především americký dolar, japonský jen a mírně i švýcarský frank.

Během příštích pěti dní tak budeme primárně sledovat vývoj globální tržní nálady. Vedle toho, především v první polovině týdne (mediální karanténa začíná 17. června), bychom se mohli dočkat komentářů od členů bankovní rady ČNB. Zasedání centrální banky je pak naplánované na středu 24.června. I přesto, že má ČNB prostor pro snížení sazeb na úroveň technické nuly, přikláníme se k variantě ponechání stabilních úroků, podobně jako se na věc dívá trh (měřeno tržními sazbami FRA). Jestliže by ale centrální banka sazby snížila, vzhledem k predikci by to představovalo další faktor možného oslabení domácí měny.

