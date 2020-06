Co hypoteční banky zajímá o zaměstnancích?

A to ve vztahu k jejich příjmům, stranou ponechejme informace o nemovitosti, věku či údaje z bankovních a nebankovních registrů klientských informací.

Výše a stabilita příjmu

Hypoteční banky si nechávají dokládat výši příjmu na formuláři potvrzeném zaměstnavatelem. Důležité jsou přitom průměrné výdělky za posledních 3, 6, 12 měsíců s tím, že pokud se v těchto průměrech objeví velké rozdíly, banka žádá vysvětlení. Do příjmů žadatele o hypotéku nelze započítat např. jednorázově vyplacené bonusy, např. za životní jubileum, dobré obchodní výsledky firmy apod. Lze naopak započítat tzv. 13. či 14. platy, nárok na něž je uveden v pracovní smlouvě.

Forma zaměstnání

Jejich uzavřením sice nevzniká pracovní poměr jako takový, jen si ale připomeňme, že potíže mohou nastat v případě, kdy je celý či část příjmu vyplácena na základě dohody o pracovní činnosti či dohodě o provedení práce.

Stabilita zaměstnání

Zaměstnavatel na formuláři pro potvrzení výše příjmu rovněž uvádí, jestli pracovní smlouva je či není uzavřena na dobu určitou, žadatel je či není ve výpovědní lhůtě.

Potíže mohou nastat v situaci, kdy žadatel pracuje na základě první (tj. v minulosti neobnovené) pracovní smlouvy uzavřené na dobu kratší 12 měsíců. Problém naopak není u pravidelně obnovované pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou.

Stopku naopak okamžitě znamená situace, kdy se žadatel o hypotéku nachází ve zkušební či výpovědní lhůtě.

Měna příjmu

Žadatelé s příjmem cizí měně se musí připravit na to, že jim banky nezapočítají do příjmu celou částku potvrzenou zaměstnavatelem přepočtenou do české koruny. Hypoteční banky se chrání před situací, kdy by žadatel neměl na splátky úvěru z důvodu posilující koruny, a to jeho příjmů tak započítají zpravidla 85 % - 90 % přepočteného příjmu.

Další doplňkové příjmy

Příjmy ze zaměstnání nejsou jediné příjmy, které lze u žádosti o úvěr vzít v potaz, dále se nabízí i „doplňkové“ příjmy v podobě:

- příjmu z pronájmu,

- invalidní důchod,

- výživné placené rodiči, kterému zůstaly v péči děti,

- příspěvky na bydlení vojáků,

- cestovní náhrady (zejména u řidičů z povolání cestujících do zahraničí či pilotů),

- odměna pěstouna,

- vdovský důchod,

- výsluhové renty.

Zpravidla platí, že výše doplňkových příjmů by se na celkových příjmech žadatele o úvěr neměla podílet z více než 50 %, resp. banky do příjmů započítají pouze část doplňkových příjmů odpovídajících výši standardních příjmů.