Týden centrálních bankéřů (Týdenní zpráva z finančního trhu) (15.6.2020)

Americká data ukáží tento týden ekonomiku v průběhu oživení, které je rychlé, ale částečné. Guvernér Fedu v Senátu pohovoří o stavu ekonomiky a měnové politice. ECB dodá další dávku dlouhodobé likvidity. Evropská rada bude diskutovat záchranný fond, ale dohoda je zatím nepravděpodobná. Bude zasedat mnoho centrálních bank. V ČR by před mediální karanténou mohly zaznít názory členů bankovní rady ČNB.

Více dat ukáže ekonomické oživení

Údaje o průmyslové výrobě za květen v USA vykáží velké zlepšení s tím, jak se ekonomika vrací k životu. To samo o sobě není až tak skvělá zpráva. I rychlé oživení bude stále částečné a je otázkou, které hodnoty jsou ztraceny na další dobu. O stavu ekonomiky bude před výborem Senátu referovat šéf americké centrální banky. Svým vystoupením by mohl ovlivnit rozhodování Kongresu o dalších fiskálních stimulech. V Evropě získá na konci týdne pozornost jednání Evropské rady, na kterém bude diskutovat Záchranný fond. Jednání však jsou na začátku a dosažení dohody na tomto summitu je nepravděpodobné. Finanční svět bude zajímat další kolo dodávek dlouhodobé likvidity v programu TLTRO III a objem by měl být tentokrát masivní. Centrální banky Japonska, Velké Británie, Švýcarska, Ruska či Brazílie budou mít zasedání a v některých případech se zřejmě dočkáme dalšího uvolnění měnové politiky. Na začátku týdne stále panuje určitý strach z druhé vlny epidemie. Akciové futures začínají týden v záporu a dolar zůstává na silnějších úrovních vůči euru poblíž 1,125 USD/EUR.

Česká národní banka bude o sazbách rozhodovat až příští týden. Takže v tomto týdnu, než začne mediální karanténa, bychom mohli slyšet názory členů bankovní rady k nastavení měnové politiky. Český ekonomický kalendář nabídne pouze odhad vývoje platební bilance a vývoj cen výrobců. Běžný účet platební bilance za duben pravděpodobně vykáže velký deficit z důvodu velikého záporu obchodní bilance, který byl již zveřejněn. Průmyslové ceny budou ovlivněny dozvuky nízkých cen ropy, ale bude zajímavé sledovat i další cenové okruhy jakožto indikaci dalšího vývoje spotřebitelských cen. Od těch v horizontu roku čekáme jen slabý růst a tedy zpomalování inflace.

Vyšší nervozita globálních trhů přinesla oslabení koruny

Americký Fed minulý týden potvrdil, že měnová politika zůstane silně uvolněná až do roku 2022. Pro ekonomiku je to vzpruha. Ale za tímto postojem stála také nová prognóza Fedu, která mohla vzbudit pesimismus, což dohromady se zvýšenými obavami z druhé vlny epidemie COVID-19 vedlo k růstu rizikové averze a poklesu na akciových trzích. V samotném závěru týdne se akciové trhy opět mírně zvedaly.

Česká koruna se minulý týden výrazně nehýbala