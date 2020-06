15.06.2020 | Aktualizováno: 14.06.2020 / 19:24

Pravidla pro cesty do ČR a do Švýcarska se od 15.06.2020 uvolnila. Pro občany obou zemí od tohoto data platí opět volný pohyb osob.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY:



Od 15.06.2020 se uvolnila pravidla pro vstup do ČR, která se týkají občanů vybraných zemí EU a Schengenu, včetně Švýcarska, a která se řídí dle tzv. Semaforu. Češi dlouhodobě žijící ve Švýcarsku, ale i Švýcaři směřující do ČR nemusí tak od tohoto data absolvovat karanténu ani test a mohou do ČR přijíždět bez omezení i za turistikou.



Úplný výčet všech kategorií cizinců a podmínek, za nichž smí přicestovat do ČR, lze nalézt v tabulce na webové stránce Ministerstva vnitra ČR, která je pravidelně aktualizována:

česká verze: https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx

anglická cerze: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ŠVÝCARSKA - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO CESTY OBČANŮ, KTEŘÍ MAJÍ BYDLIŠTĚ V ČR:



A) Mohu do Švýcarska přicestovat bez udání důvodu?



Od 15. 6. 2020 uvolnilo Švýcarsko na svých hranicích veškerá omezení, a to pro všechny občany z EU a států EFTA, tedy i pro občany ČR. Tzn., že od tohoto data tak mohou Češi do Švýcarska volně cestovat, včetně soukromých cest, a tedy i turistiky. Všechny hraniční přechody jsou otevřeny.

Před každou cestou doporučujeme Čechům, aby si u Velvyslanectví Švýcarska v Praze nebo u švýcarského regionálního konzulárního centra ve Vídni ověřili, zda se podmínky pro vstup a pobyt ve Švýcarsku nezměnily.

B) Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Ne. Pro vstup do Švýcarska není negativní test na COVID-19 potřeba. Stejně tak nejsou po příjezdu aplikována žádná karanténní opatření.

C) Jaké jsou podmínky průjezdu Švýcarskem?

Tranzit územím Švýcarska je Čechům umožněn od 15.06.2020 bez omezení.

D) Mohu do Švýcarska přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano. Je však nutné nejdříve podat žádost o pracovní povolení, které Švýcarsko zpracovává standardním způsobem od 8. 6. 2020. Švýcarsko není členem EU a vždy je nutné se informovat předem u příslušného kantonálního a migračního úřadu, ve kterém chce zájemce práci vykonávat.

Souhrnné informace lze nalézt na webové stránce Státního sekretariátu pro migraci (SEM) ve 4 jazycích

E) Na co si mám dát pozor?

Důležité je dodržovat hygienická nařízení a pravidla sociálního distancování, tzn. 2 metrové vzdálenosti mezi ostatními lidmi. Tam, kde to není možné, se doporučuje nasadit roušku. Nošení roušek ve veřejném prostoru ani v MHD ale povinné není.

Informace o opatřeních aktuálně platných ve Švýcarsku, včetně relevantních odkazů, naleznete na webu Spolkového úřadu pro zdravotnictví.

3. DOPRAVA:

Veřejná doprava ve Švýcarsku funguje pravidelně. Stejně tak již bylo částečně obnoveno autobusové spojení mezi ČR a Švýcarskem a v omezené míře fungují i pravidelná přímá letecká spojení mezi oběma zeměmi.

4. OPATŘENÍ:

Většina protikoronavirových opatření byla ve Švýcarsku uvolněna.

5. DOPORUČENÍ PRO TURISTY:

V případě, že se český turista setká během svého pobytu ve Švýcarsku s nakaženou osobou, měl by se dobrovolně izolovat od ostatních. Tzn., že může pobývat na své vlastní náklady např. i v hotelovém pokoji nebo v jiném ubytovacím zařízení, které má pro účel své cesty zajištěno. Rozumí se však, že by neměl být v kontaktu s dalšími osobami.

Švýcarské úřadu nenařizují v případě podezření na nákazu trávit izolaci/karanténu v žádném speciálním zařízení a nebrání občanům jiných států odcestovat ze Švýcarska do svých domovských zemí. Doporučují však takovou cestu absolvovat autem, aniž by dotyčný cestoval hromadnými dopravními prostředky.

V případě onemocnění COVID-19 mohou čeští občané/turisté odcestovat domů, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje. Opět je ale nutné zajistit si odvoz vozem a omezit jakýkoliv kontakt s dalšími osobami.

V případě nákazy COVID- 19 a s tím spojené hospitalizace upozorňujeme české občany/turisty, že Švýcarsko nehradí výlohy na léčení či testování ani žádné další náklady spojené se vznikem této situace. Je na osobní odpovědnosti každého zajistit si před cestou do Švýcarska příslušné cestovní pojištění nebo se informovat u své zdravotní pojišťovny, jak tuto situaci řešit.