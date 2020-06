28.05.2020 | Aktualizováno: 14.06.2020 / 19:52

Pravidla pro cesty do ČR a do Lichtenštejnska se od poloviny června 2020 mění!

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY:

Od 15. 6. 2020 se uvolní pravidla pro vstup do ČR, která se týkají občanů vybraných zemí EU a Schengenu, včetně Lichtenštejnska, a která se řídí dle tzv. Semaforu. Češi dlouhodobě žijící v Lichtenštejnsku, ale i Lichtenštejnci směřující do ČR nemusí od 15. 6. 2020 absolvovat karanténu ani test a mohou do ČR přijíždět bez omezení i za turistikou.



Úplný výčet všech kategorií cizinců a podmínek, za nichž smí přicestovat do ČR, lze nalézt v tabulce na webové stránce Ministerstva vnitra ČR, která je pravidelně aktualizována:

česká verze: https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx

anglická cerze: https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx

Do 15. 6. 2020 ale nadále platí, že občané ČR mají dvě možnosti příjezdu do ČR: nástup 14 denní karantény, nebo předložení potvrzení o absolvování testu, vydané lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví, osvědčující, že byl proveden test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem. Potvrzení se vypisuje na formulář, který je přiložen v závěru této zprávy. Test nesmí být starší než 4 dny a cestující si ho zajišťuje předem sám na vlastní náklady. Potvrzení je třeba předložit již při hraniční kontrole. Test lze sice absolvovat i do 72 hodin od vstupu na území ČR, do jeho výsledku je však nutno setrvat v karanténě.

Povinnou nařízenou karanténu stanoví krajská hygienická stanice, příslušná podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, a to na základě telefonického oznámení bezprostředně po vstupu na území ČR.



Velvyslanectví ČR v Bernu nedisponuje informacemi o místech v Lichtenštejnsku, které testy na COVID-19 provádějí. S dotazy se obracejte na svého lékaře nebo zdravotní úřad.



2. VSTUP NA ÚZEMÍ LICHTENŠTEJNSKA - ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO CESTY OBČANŮ, KTEŘÍ MAJÍ BYDLIŠTĚ V ČR:



A) Mohu do Lichtenštejnska přicestovat bez udání důvodu?



Až do 15. 6. 2020 nejsou cesty bez udání důvodů do Lichtenštejnska občanům ČR povoleny. Od 15. 6. 2020 jsou tyto cesty, včetně soukromých a turistiky, možné bez omezení. Lichtenštejnsko postupuje v této oblasti stejně jako Švýcarsko.

Před každou cestou doporučujeme ale Čechům, aby si u Velvyslanectví Lichtenštejnska ve Vídni ověřili, zda se podmínky pro vstup a pobyt v Lichtenštejnsku nezměnily.

B) Potřebuji pro vstup do země negativní test na COVID-19? Musím po příjezdu zůstat v karanténě nebo splnit jiné podmínky?

Ne. Pro vstup do země není negativní test na COVID-19 potřeba. Stejně tak nejsou po příjezdu aplikována žádná karanténní opatření.

C) Jaké jsou podmínky průjezdu Lichtenštejnska?

S ohledem na rozlohu Lichtenštejnska není pravděpodobné, že by čeští občané tranzitovali přes jeho území, nicméně tranzit je Čechům umožněn, jestliže mají možnost pokračovat v cestě a vstoupit na území dalšího státu.

D) Mohu do Lichtenštejnska přijet za prací? Jaké jsou podmínky?

Ano, ale v Lichtenštejnském knížectví platí přísné podmínky pro zaměstnávání cizinců a pobytové tituly a je nutné si zjistit předem veškeré informace na cizineckém a pasovém úřadu: „Ausländer- und Passamt“.

E) Na co si mám dát pozor?

Důležité je dodržovat hygienická nařízení a pravidla sociálního distancování, nošení roušek ve veřejném prostoru ani v MHD ale povinné není.

Informace o opatřeních aktuálně platných v Lichtenštejnsku, včetně relevantních odkazů, naleznete na webu:

Ministerstva pro společnost: https://www.regierung.li/coronavirus

Nemocnice (Landesspital): www.landesspital.li

3. DOPRAVA:

Veřejná doprava v Lichtenštejnsku funguje pravidelně. Stejně tak již bylo částečně obnoveno autobusové spojení mezi i pravidelná přímá letecká spojení mezi ČR a Švýcarskem, ze kterého se dá následně cestovat veřejnou dopravou do Lichtenštejnska.

4. OPATŘENÍ:

Většina protikoronavirových opatření byla v Lichtenštejnsku uvolněna.

5. DOPORUČENÍ PRO TURISTY – OD 15. 6.:

V případě nákazy COVID- 19 a s tím spojené hospitalizace upozorňujeme české občany/turisty, že Lichtenštejnsko nehradí výlohy na léčení či testování ani žádné další náklady spojené se vznikem této situace. Je na osobní odpovědnosti každého zajistit si před cestou do Lichtenštejnska příslušné cestovní pojištění nebo se informovat u své zdravotní pojišťovny, jak tuto situaci řešit.