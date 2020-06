Současný svět plyne velice rychle, což pociťujeme každý den. Doba je zrychlená, a ne každému to vyhovuje. Na jednu stranu nám technologie a vymoženosti usnadňují život, na tu druhou nás okrádají o energii . Proto vám nyní popíšu 4 tipy pro lepší kvalitu života a větší pohodu v práci…

Máte pocit, že je nejvyšší čas na to, abyste zpomalili, zastavili se a dali svému tělu i hlavě dávku pořádného odpočinku? Když si uděláte čas na pravidelnou relaxaci a příjemné prožitky, budete spokojení a mnohem více se radovat ze života.

Pozor, pracovat méně a dát prostor vašemu mozku k řádné regeneraci neznamená, že zlenivíte! To, že bude vaše hlava odpočívat a myšlenky necháte ležet ladem, zkvalitní se pak schopnost učení se novým věcem.

1. Propojte se s rozumem

Fenomén dnešní doby je bezesporu propojenost. Jedná se o jakýsi. Máme účty na sociálních sítích, online propojené platformy, sdílíme s lidmi své soubory, kalendáře a poznámky.

Pozor na to, abyste to se sociálními sítěmi nepřeháněli na úkor svého volného času a rodinného života. Společnost Mediakix k tomu účelu provedla studii. Průměrný člověk stráví každý den cca 40 minut na YouTubu, 35 minut na Facebooku, 25 minut na Snapchatu, 15 minut na Instagramu a 1 minutu na Twitteru. Když si to spočítáte, jedná se o více než 5 let času za život. Leckdy promarněného.

Tip! Máte pocit, že to se sdílením informací v online světe přeháníte? Zkuste si dát detox. Raději si přečtěte pár stránek knihy, popovídejte si s přáteli a užijte si čas s rodinou.

2. Bojujte s prokrastinací

On s tím tak trochu souvisí předešlý bod. Jestliže se dostane do bodu, kdy se nudíte, prokrastinujete nebo jste ve stresu, snadno spadnete do spár internetu a moderních vymožeností. Online svět nabízí nekonečný obsah, proto od něj nemůžeme odtrhnout zrak. Pořád se děje něco nového, všechno nás zajímá a prohlížeče jsou tak chytré, že nám nabízí relevantní obsah šitý na míru.

Věděli jste, že lidé zkontrolují telefon až 85× za den? Mnoho lidí pociťuje nutkavou a zcela podvědomou potřebu jej kontrolovat.

Příliš mnoho stráveného času u obrazovky silně narušuje naši schopnost pochopit druhé a vyznat se ve vzájemné komunikaci.

3. Nepřehánějte to s prací

Jste tak moc pohlceni svou prací, že na ni neustále myslíte? Ráno se probouzíte s myšlenkami na práci a usínáte s tím, že si rekapitulujete pracovní náplň na druhý den? Nedokážete se soustředit na mimopracovní činnosti? Nebuďte obětí své práce, a to ani když se jedná o vlastní podnikání.

Možná znáte pojem workoholismus, ale v poslední době se více mluví o overcommitmentu, což znamená neúměrný závazek k práci. Někteří tento stav považují za normu. Možná je důvodem to, že se ve svých profesích čím dál častěji věnujeme tabulkám, grafům a vyhodnocováním dat. U takové práce je těžké nechat myšlenky za dveřmi kanceláře.

Nicméně pokud se nedokážete odpoutat od práce ani na chvilku, hrozí, že se vaše efektivita bude pomalu snižovat. Navíc přílišné obětování se práci se negativně odrazí také na vašem zdravotním stavu.

4. Nebuďte příliš sebekritičtí!

Ano, mírná kritika sebe sama může být ku prospěchu, ale nic se nemá přehánět. Jestliže vám kříží cestu neustálý kritik a negativec ve vaší hlavě, který není nikdy s ničím spokojen, je to známka toho, že byste s tím měli něco udělat. Může to pramenit z nízkého sebevědomí, sebejistoty či jiných komplexů.

Většinou tento problém sahá mnohem hlouběji do minulosti. Mnohokrát opakované a dobře známé a vtíravé myšlenky ve vaší hlavě znáte pravděpodobně z vašeho dětství. Některé se tak hluboce zakořenily, že ovlivňují váš život i v dospělosti. Převezměte kontrolu nejen nad svým životem, ale i nad svými myšlenkami. Když se ve vaší hlavě rozbliká kontrolka kritiky, rychle ji zažeňte pryč!

Autorka: Zuzana Klímová, garantka rekvalifikačního kurzu Online marketing, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě a Zlíně.

