Česko se stává velmocí v počtu aut na silnicích, za poslední léta jich českým řidičům přibývá druhým nejrychlejším tempem v EU

Česko je, jak známo, světovou velmocí ve výrobě osobních aut v přepočtu na obyvatele. Konkurovat mu v tomto ohledu může snad jedině sousední Slovensko. V posledních letech se však Česká republika postupně stává velmocí také v počtu na silnicích. V letech 2014 až 2018 stoupal počet osobních vozů registrovaných v ČR druhým nejrychlejším tempem v EU, a sice devatenáctiprocentním, jak plyne z aktuálních údajů Eurostatu. Jinými slovy, za pouhé čtyři roky přibyla na českých silnicích pětina osobních vozů. Češi za to vděčí z velké části ekonomické prosperitě a citelnému růstu reálných mezd, k němuž v té době došlo.

Rychleji v daném období přibývala registrovaná osobní auta pouze v jediné zemi EU, a sice v Rumunsku – tempem 31 procent. Rumunsko je ovšem stále i tak zemí s nejnižším počtem osobních vozů v přepočtu na 1000 obyvatel – v roce 2018 jich mělo pouze 332. Pro srovnání, Česko v roce 2018 hned 540 osobních aut na 1000 obyvatel. A premiant EU Lucembursko dokonce 676.

Rumunsko vykazuje znatelný nárůst v počtu osobních aut z velké části proto, že jeho trh se automobily zatím poměrně nenasycený, takže roste z nízkého základu, z něhož se roste snáze než ze základu vyššího.

V roce 2016 poprvé v historii ČR připadly na jeden osobní vůz méně než dva obyvatelé země. Stalo se tak teprve jako v jedenácté zemi EU. Od toho roku tak platí, že teoreticky může celé Česko v daný moment cestovat vozem tak, že všichni jeho obyvatelé sedí na místě řidiče nebo spolujezdce, a nikdo tedy na zadním sedadle. Pokud to předpisy dovolí, samozřejmě.

V současné době vykazuje jen deset zemí EU vyšší počet osobních aut v přepočtu na obyvatele než Česko. Přitom dlouhá léta, od roku 1990 do roku 2014, se Česko pohybovalo kolem dvacátého místa současné EU. V roce 1990 dokonce ještě vykazovalo nižší počet osobních aut na obyvatele než Slovensko. Česko jich tehdy mělo 234, Slovensko 240. Bylo to jediný rok za posledních třicet let, kdy se v pomyslném žebříčku zemí dle vozů v přepočtu na obyvatele Slovensko umístilo výše než Česko. Dnes je Česko na zmíněné cifře 540 vozů, Slovensko se se 426 vozy na obyvatele nalézá na 21 příčce v EU.