Index hypotečních úvěrů: V květnu potvrzen trend poklesu úrokových sazeb

Květnový Broker Consulting Index hypotečních úvěrů potvrdil předchozí snížení úrokových sazeb, kterého jsme byli svědky v dubnu. Průměrná úroková sazba oproti minulému měsíci opět klesla, a to na 2,40 %, p. a. V dalších měsících lze očekávat pokračující postupné snižování. Průměrná výše hypotečního úvěru se na druhou stranu mírně zvýšila na současnou hodnotu 2 412 000 Kč.

„Dle našeho očekávání české banky budou dále snižovat úrokové sazby a současná průměrná sazba 2,40 %, p. a., se blíží hodnotám, které známe z počátku roku 2018. Vzhledem k tomu, že ke snížení přistoupili i největší tuzemští poskytovatelé úvěrů na bydlení, lze trend poklesu úrokových sazeb očekávat i v následujících měsících,“ predikuje Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting, a pokračuje: „Do konce roku čekáme postupný příklon k sazbám okolo 2 %, p. a., ovšem rekordně nízkých sazeb, jaké panovaly ke konci roku 2016, se nedočkáme.“

Banky totiž mají stále velký prostor pro další snížení úrokových sazeb. Jak cena zdrojů, tak základní sazba od České národní banky jsou na minimech, v případě sazby činí 0,25 % a výnos desetiletého dluhopisu je na úrovni okolo 0,7 %.

V prvních třech měsících se tuzemskému hypotéčnímu trhu dařilo a i duben je v plusových číslech. Podle dat ministerstva financí byl meziroční nárůst oproti loňskému prvnímu čtvrtletí v počtech 27,16 % a v objemech 50,14 %. Z čísel by se tak dalo usuzovat, že koronavirová krize zájem Čechů o vlastní bydlení nijak nezastavila. Do dat se ale promítla doba, během níž je jednotlivý hypotéční úvěr realizován, což je v řádů týdnů až měsíců. Rozhodující pro tento rok budou souhrnná čísla za druhé a třetí čtvrtletí.

„Jak se bude vyvíjet hypoteční trh v druhé polovině roku, záleží hlavně na následujících faktorech: na celkové kondici české ekonomiky, výši nezaměstnanosti a délce a hloubce ekonomické recese. Některé segmenty, jako jsou gastro či hotelnictví, bojují s existenčními problémy a vysokou mírou nezaměstnanosti. Banky na žadatele z těchto oborů už dnes pohlíží jako na více rizikové. Dalším faktorem je, kolik lidí, kteří již hypotéku mají, bude mít problémy se splácením v důsledku například ztráty zaměstnání nebo snížení příjmu. Tyto faktory mohou zhoršit situaci na hypotečním trhu v podobě ochlazení zájmu o úvěry. Naopak přetrvávající zájem o vlastní bydlení podpořený zrušením daně z nabytí nemovitosti může hypotečnímu trhu pomoci. Dlouhodobým problémem je ovšem nedostatek nemovitostí na trhu a jejich v posledních letech rychle rostoucí cena,“ vysvětluje hlavní analytik Broker Consulting.

Broker Consulting Index hypotéčních úvěrů za květen 2020

Broker Consulting FIXIndex za květen 2020

Broker Consulting Index hypotéčních úvěrů je analytický nástroj, který ukazuje průměrnou úrokovou sazbu u hypotéčních úvěrů, jež zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK POINT u kteréhokoli poskytovatele hypotečních úvěrů. Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba do indexu vstupuje větší vahou. Výhodou metody výpočtu je skutečnost, že se do statistiky dostávají pouze skutečně schválené úvěry a to bez výjimky všechny. Nemůže dojít ke zkreslení informací a index není závislý na dodávkách třetích stran. V principu se index počítá ze sazeb, které jsou v danou chvíli pro daného klienta nejnižší na trhu nebo se nejnižší hranici přibližují, neboť klient si vybírá z mnoha možností, které mu trh v danou chvíli nabízí. A většinou si vybírá právě nejnižší sazbu úvěru, který i v jiných parametrech splňuje jejich podmínky. Broker Consulting ročně zprostředkuje úvěry v objemu přesahující 11 miliard korun. FIXIndex sleduje procentuální podíl jednotlivých fixací úrokových sazeb (3, 5, 7 a 10 let) v celkovém objemu hypotéčních úvěrů.

Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting index hypotéčních úvěrů). Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.

Proč je dobré index sledovat: Broker Consulting Index hypotečních úvěrů zachycuje vývoj úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. Je praktickým indikátorem toho, zda hypoteční úvěry pro českou veřejnost zlevňují, stagnují, nebo zdražují. Na rozdíl od jiných podobných indexů vychází ze skutečně sjednaných úvěrů napříč bankovními poskytovateli a zohledňuje výši úvěru. Obecně lze říci, že klesající trend indexu vede k vyššímu zájmu o nemovitosti a růstu jejich cen. Dlouhodobě rostoucí trend pak může předznamenávat zejména ochlazení poptávky po nemovitostech. Vzhledem k nedostatku nemovitostí v Česku ale nemusí být růst sazeb spojen s poklesem cen nemovitostí. Broker Consulting index hypotéčních úvěrů důvěryhodným podkladem pro média při komunikaci praktického a pro sta tisíce lidí zajímavého vývoje.

