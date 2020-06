Komu mohou banky odmítnout poskytnout hypotéku?

Prověřování žadatelů o hypotéku je skutečně důkladné, proto se hned při úvodním jednání s bankou či hypotečním poradcem vyplatí být upřímný.

Nedostatečné příjmy či vysoké výdaje

Hypoteční banky jsou ze zákona povinny zkoumat finanční situaci žadatele o hypotéku tj. jestli:

- má dostatečně vysoké a stabilní příjmy,

- splátka hypotéky nezatíží rodinný rozpočet nad únosnou míru, a to i s ohledem na jiné již splácené úvěry.

Informace o finanční situaci klienta banky zjišťují z dokladů předložených klientem, z nichž vyplývá aktuální výše příjmu. Tímto dokumentem mohou být:

- potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu,

- daňové přiznání,

- nájemní smlouva, případně i smlouva o smlouvě budoucí nájemní,

- výpisy z bankovního účtu či čestné prohlášení.

Informace o závazcích klienta si banky zjišťují z bankovního registru klientských informací, kde jsou uvedeny informace typu:

- aktuální výše nesplacených částek úvěrů,

- výše úvěrových rámců na kreditních kartách či kontokorentních úvěrech,

- výše měsíčních splátek,

- jestli žadatel své závazky splácí řádně a včas.

Pokud žadatel nemá dostatečně vysoké příjmy, případně má vysoké příjmy a zároveň vysoké výdaje, banka mu odmítne poskytnout úvěr.

Neschopnost splácet úvěry (záznamy v bankovním registru)

Kromě toho, že si banky zjišťují aktuální výši závazků, zajímá je i to, jestli žadatel v uplynulých 4 letech splácel své závazky řádně a včas. I tato informace je uvedena v bankovním registru klientských informací. Banky ale zajímá i to, jestli žadatel je schopen dostát svým závazkům vůči dodavatelům energie, mobilním operátorům, firmám poskytujícím nebankovní půjčky apod. Tyto informace jsou uvedeny v tzv. nebankovních registrech klientských informací.

Jestliže žadatel nebyl v minulosti opakovaně schopen splácet své úvěry, případně dokonce stále je pozadu oproti splátkovému kalendáři či dluží peníze výše uvedeným nebankovním společnostem, banka žádost o hypotéku zamítá.

Vysoký věk

Platí, že žadatel by měl být po celou dobu splácení hypotéky v produktivním věku. Splatnost hypotéky by měla být nastavena tak, že žadatel stihne splatit svůj úvěr od 75 let věku. Ve výjimečných případech může být toto pravidlo porušeno. Jedná se o situace, kdy o úvěr žádá více lidí s tím, že podmínku maximálního věku splatí mladší žadatel, jenž má zároveň příjmy umožňující splácení hypotéky.