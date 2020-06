Německé potraviny i e-shopy teď budou pro řadu Čechů ještě lákavější. Jejich nápor lze čekat po pondělním otevření hranic, ale zejména od července, od kdy v Německu platí nižší DPH

Po třech měsících se v pondělí plně otevřou hranice s Německem. Už nebude třeba zvláštních povolení, testování nebo pobytu v karanténě po přechodu hranice. Postupně se aktivizují pendleři, tedy přeshraniční pracovníci, ale také všichni ti čeští zákazníci, kteří vyhledávají německé příhraniční obchody a hypermarkety. Nakupují v nich zejména potraviny a drogistické zboží. Nejen kvůli ceně, ale i kvůli leckdy vyšší kvalitě a „poctivosti“.

Včera německá vláda schválila snížení daně z přidané hodnoty. Od 1. července se snižuje standardní sazba z 19 na 16 procent a redukovaná sazba ze sedmi na pět procent. Opatření bude platit do konce letošního roku. V důsledku toho tak zboží v německých obchodech zlevní. To je ostatně hlavní cíl německé vlády. Chce přimět Němce k utrácení a opět roztočit kola ekonomiky, která se zadrhla kvůli koronaviru.

Snížení DPH vyjde německou státní kasu na zhruba dvacet miliard eur. Těžit z něj pochopitelně budou i čeští zákazníci. Zlevnění zboží v německých obchodech bude alespoň zčásti kompenzovat efekt oslabení koruny vůči euru, k němuž během koronakrize došlo. Lépe na tom budou právě třeba čeští pendleři, kteří vydělávají eura, a mohou tak za ně pak i rovnou v Německu nakupovat, bez ohledu na kurs. Eurový účet mají pochopitelně i mnozí další Češi, další si pak dávají eurovou hotovost stranou právě třeba pro případ nákupů v Německu.

Efekt oslabení koruny budou Čechům, kteří jezdí za nákupy přes německé hranice, kompenzovat levnější pohonné hmoty. Toto léto bude z hlediska cen benzínu a nafty v ČR nejlevnější za posledních skoro dvacet let.

V Německu po snížení DPH zlevní nejen potraviny nebo drogistické zboží, ale také třeba oděvy, nábytek nebo elektronika. Výhodnější tak bude pro Čechy rovněž nakupování na německých e-shopech. Češi v nich nejčastěji nakupují zboží pro děti, třeba pleny, ale také elektroniku, elektrospotřebiče nebo oblečení. Například v případě elektroniky může být zlevnění z titulu nižší německé DPH opravdu citelné.

Problémem nakupování v německých e-shopech je tradičně poměrně vysoké mezinárodní poštovné. To však lze obejít zřízením virtuální adresy v Německu, z níž pak je zboží posláno až třeba se sedmdesátiprocentní slevou na poštovném do ČR. Na trhu existují společnosti, které zajistí zřízení virtuální adresy v Německu i přeposílání zboží původem z německého e-shopu do ČR.

Na zahraničních e-shopech ročně nakupuje zhruba 1,3 milionu Čechů. Z e-shopů v EU jsou nejvyhledávanější právě německé a pak také slovenské. V e-shopech mimo EU nakupují Češi hlavně v čínských, britských a amerických.