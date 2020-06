Sledujte živě start rakety Falcon 9. Vynese dnes další satelity Starlink.

Díky Společnost SpaceX vizionáře Elona Muska floridský mys Canaveral zažívá abnormální vesmírnou aktivitu. Během 2 týdnů by dnes totiž z tohoto místa mělo dojít již ke třetímu startu rakety Falcon 9. Na oběžnou dráhu vynese nejen další várku satelitů Starlink, ale také tři SkySats od společnosti Planet. Bude se tak zároveň jednat o první misi v rámci „SmallSat Rideshare Program“, kdy SpaceX nabízí společnostem vynesení jejich nákladu levně do vesmíru. Při váze do 200 kg zájemce zaplatí milion dolarů (23,5 mil. korun), za každý další kilogram si připlatí 5 tisíc dolarů.

Z vesmírného střediska SLC-40 je plánován start rakety Falcon 9 na 11:21 hod. našeho středoevropského času. Pokud by počasí či jiné důvody start znemožnilo, náhradní termín byl stanoven na neděli v 10:59 hod. Dnes použitý první stupeň rakety Falcon 9 má za sebou již úspěšné starty, když se podílel na 19. a 20. zásobovací misi pro Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Obdobně jako při nich, se dočkáme tradičního úchvatného přistání na autonomní plošinu „Of Course I Still Love You“ umístěnou v Atlantickém oceánu.

Přímý přenos od cca 11:11 hod.:

O projektu satelitů Starlink

Elon Musk svou vizi tzv. satelitní konstelace, která má výhledově zajistit dostupnost internetu po celém světě, představil před 5 lety. Loni systém začal dostávat své reálné obrysy, když došlo k vypuštění prvních satelitů tradičně ve výšce 280 km. Ty po testech míří výše na svou trvalou dráhu.

Dnes dojde k vypuštění již 9. várky. Nad hlavami nám tak bude kroužit již téměř 540 satelitů. Přesto se zatím jedná vlastně jen o zlomek celého systému. Ve výšce 550 km se má dle plánů SpaceX pohybovat celkově 1 584 satelitů. Navíc dalších více než 2 800 satelitů má být umístěnou okolo 1 200 km nad zemí. Největší část zhruba 7 500 satelitů, které mají být vyneseny jako poslední, mají obíhat ve výšce 320 km. Zkrátka plánovaná satelitní konstelace má celkově čítat téměř 12 000 družic! Pro porovnání v současné době nad našimi hlavami krouží necelé dva tisíce jiných funkčních objektů…

Pokrytí internetem prostřednictvím zmiňovaných satelitů by se nicméně již letos měli dočkat první obyvatelé Severní Ameriky. Potažmo zejména Spojených států, když pro pokrytí oblasti je třeba vlastně jen zlomek z uváděného celkového počtu satelitů. Realizace je navíc o další krok blíže, když regulační úřad FCC schválil použití milionu antén pro příjem.

Jak jsme již dříve opakovaně uváděli, sledovat na obloze satelity Starlink lze při příhodných podmínkách také v České republice. Pokud vypouštěná várka bude v následujících dnech nasměrována i nad naše území (data budou k dispozici později), dočkáme se opět možnosti pozorování tzv. Muskova satelitního vláčku. Ten je nejzajímavější právě v prvních dnech po vypuštění, když jsou rozestupy satelitů minimální a navíc se nacházejí v nízké výšce.