Nařízením EU se i v ČR prodlužuje platnost některých dokladů v době epidemie koronaviru

12. 6. 2020

V ČR již platí toleranční období 6 až 7 měsíců (dle typu) na některé propadlé doklady, kontrolu tachografů či kontrolu na STK. Evropská unie vydala nařízení č. 2020/698, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy. Protože však úřady v ČR již běžně fungují, doporučujeme neodkládat výměnu dokladů; předejde se frontám na úřadech na přelomu let 2020/2021.

Ministerstvo dopravy o nařízení tento týden informovalo STK a úřady obcí s rozšířenou působností. V rámci této informace budou uvedeny provozní postupy, a to především skutečnost, že se nebudou vyměňovat kontrolní nálepky na tabulce registrační značky a opravován zápis v TP, a to z důvodu, že se jedná o celoevropské nařízení a tudíž není problém, že by tato skutečnost nebyla uznána v mezinárodním provozu.Pro občana to znamená, že na, zejména se jedná o řidičské průkazy a průkazy profesní způsobilosti řidičů.Z daného nařízení do praxe vyplývá, že platnost pravidelného školení, profesní způsobilosti, průkazů profesní způsobilosti či řidičských průkazů, která skončila v době mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 se automaticky prodlužuje o sedm měsíců od data původního ukončení platnosti školení či daného dokladu (př. platnost řidičského průkazu původně do 30. 03. 2020 je tímto nařízením automaticky prodloužena do 30. 10. 2020 ).Uvedené prodloužení lhůt se nevztahuje na planost karet řidiče do digitálního tachografu, jejichž platnost je striktně nastavena v čipu každé karty. Ty s prošlou platností nemají funkční čip, na který se nahrávají data o činnosti řidičů.Týká sei platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidla.Pravidelná kontrola tachografu, která měla být provedena mezi 1. březnem 2020 a 31. srpnem 2020 , se provede nejpozději šest měsíců po tomto datu (článek 4 odst. 1 nařízení).Provádění technických prohlídek, respektive lhůta pro technické prohlídky a platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidla, s datem uplynutí termínu platnosti mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 je prodlouženo o dobu sedmi měsíců (článek 5 odst. 1 a 2 nařízení). Česká republika toto nařízení v legislativním procesu podporovala a i usilovala o jednotný přístup napříč EU, které toto přímo závazné nařízení EU zajistí.Protože však úřady v ČR již fungují v běžném režimu, doporučujeme neodkládat výměnu dokladů, abychom předešli frontám na úřadech na přelomu 2020 2021 , kdy skončí toto toleranční období.