Zisková anatomie tržního optimismu

Wall Street bývala prý hranicí, které oddělovala New Amsterodam od zbytku Nového světa a zejména domorodých kmenů. Oddělovala doslova, protože zde stála čtyřmetrová zeď, či spíše hradba. Jako symbol je to pro současné dění možná hodně trefné. Protože se hovoří o masivním odtržení Wall Street od takzvané Main Street, která reprezentuje situaci v reálné ekonomice, či lépe řečeno ekonomickou situaci běžných lidí. Podívejme se trochu na „ziskovou“ anatomii tohoto rozdělení s pomocí nových projekcí OECD (nechme tedy nyní stranou diskuse o Fedu, či rizikových prémiích – viz mé předchozí úvahy).



Zisky a tržby





Ed Yardeni očekává, že tržby firem z indexu SPX se letos dostanou na 1200 dolarů na akcii, konsenzus je optimističtější a hovoří o 1300 dolarech. V roce 2019 byly tržby na 1400 dolarech a konsenzuální pokles by tedy měl dosáhnout 7 – 8 %. Pro rok 2021 analytici čekají návrat na úroveň minulého roku a pro rok 2022 tržby na akcii ve výši nad 1500 dolarů a zde se shodují s panem Yardenim. Nebyl by to úplný návrat na předchozí trend, ale moc daleko od něj by se tržby roku 2022 nepohybovaly.Zisky na akcii se minulý rok pohybovaly kolem 160 dolarů na akcii, letos pan Yardeni letos čeká pokles na 120 dolarů a konsenzus je blízko (pan Yardeni tedy čeká lepší marže, než konsenzus). Do roku 2022 by se zisky měly dostat podle obou k 180 dolarům na akcii. I zde by to byl mírný odklon od dlouhodobého rostoucího trendu, ale nic výrazného. Jinak řečeno, konsenzus i významný investor a analytik nečekají u tržeb a zisků žádné L, W, Z, či něco podobného, ale poměrně hezké V-oživení.OECD představila nové projekce dalšího vývoje, podle kterých se světová ekonomika ještě dlouho nedostane na předchozí trend, a to i v případě jednoho „pandemického“ poklesu – viz následující graf. Podle něj se dokonce zdá, že by světové hospodářství mělo po počátečním oživení mezeru mezi trendem a aktuálním vývojem znovu mírně rozevírat. Ke konci roku 2021 se ale dostáváme cca na úroveň konce roku 2019, což je dokonce větší optimismus, než u výše zmíněných projekcí zisků a tržeb:Zdroj: OECD Pohled na projekce týkající se USA ukazují, že zde by na konci roku 2021 měla být ekonomická aktivita ještě pod maximy roku 2019 a zhruba tu hovoříme o podobné mezeře jako u tržeb obchodovaných firem.Zdroj: OECDMezera Pohled na projekce od OECD a popsané projekce vývoje tržeb a zisků obchodovaných firem tak ukazuje jednu podstatnou věc: Rok 2020 , respektive 2021 v principu sedí – relativně rychlé oživení, ale aktivita stále pod úrovněmi roku 2019. Projekce OECD pak sice nejsou explicitně vytvořeny i pro rok 2022, ale uvedené křivky pro USA nenaznačují, že by rok 2022 měl být lepší, než rok 2019, spíše naopak (u světa lepší jen mírně a stále hluboko pod trendem). Ale ony projekce zisků a tržeb hovoří o významném překročení úrovní roku 2019 a návrat hodně blízko trendu.To vše můžeme vnímat tak, že analytici a zřejmě i investoři (podle cen akcií ) věří ve skutečné V-oživení. OECD ale počítá s „ Nike “ oživením. Takže během následujících měsíců, možná i delší doby se obě typy projekcí budou značně překrývat a nebylo by jednoduché říci, který pohled je relevantnější. Projekce OECD by ale odrážely scénář, kdy i jedna vlna pandemie a s ní související změny v ekonomice a našem chování vyvolají dlouhodobé změny, které budou hospodářskou aktivitu tlumit. Akce počítají s návratem k „business as usual“, nebo s něčím, co by z hlediska ekonomické aktivity mělo stejný efekt.