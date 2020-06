Graf dne: Téměř 2 dekády ekonomického růstu ve Velké Británii jsou fuč

Britská ekonomika se v dubnu zřítila o 20,4 % m/m (oček. -18,7 %)hlavně kvůli dopadům opatření proti koronaviru. Společně s březnovým poklesem o 5,8 % vymazala veškerý ekonomický růst za posledních 18 let. Stavebnictví propadlo dokonce o 40 %. Dá se očekávat, že v nejbližších měsících britská ekonomika část propadu koriguje, nicméně hlubší než očekávaný pokles by mohl vyvinout další tlak na vládu i Bank of England na zavedení dalších opatření na podporu ekonomiky. Propad také vytváří tlak na vyvození politické odpovědnosti za dle některých názorů nezvládnutí šíření pandemie v zemi. Velká Británie zaznamenala dosud nejvyšší počet mrtvých v souvislosti s COVID-19 v Evropě. Dle OECD by mělo britské HDP klesnout v tomto roce o 11 % a v případě příchodu další vlny koronaviru až o 14 %. V obou případech by se jednalo o největší ekonomické zemětřesení za posledních 300 let! Britské měně se v posledních měsících docela dařilo. Po březnovém propadu se její kurz stabilizoval. Pár GBPUSD se dnes obchoduje v blízkosti úrovně 1,26.

Britská ekonomika se propadla o pětinu a dubnová ekonomická produkce dosáhla na nejnižší úroveň od roku 2002. Ve srovnání s poslední finanční krizí je letošní propad zhruba trojnásobný. Zdroj: Bloomberg