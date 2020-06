Co jsou zelené dluhopisy?

Právní úprava zelených dluhopisů

Z pohledu platné české legislativy je v současné době na zelené dluhopisy nahlíženo jako na standardní dluhopisy. Tím, čím se od standardních dluhopisů odlišují je jejich účel, neboť slouží k financování projektů s cílem ochrany životního prostředí.

Vydávání zelených dluhopisů je jedním z nástrojů jak naplnit závazky vyplývající z Pařížské dohody z roku 2015, která navazuje na Kjótský protokol a jejímž cílem je zejména omezení emise skleníkových plynů. ČR ratifikovala Pařížskou dohodu v roce 2017. V návaznosti na Pařížskou dohodu pak EU v roce 2018 založila expertní skupinu na udržitelné finance, která se mj. podílí na vytvoření standardů EU pro zelené dluhopisy (Green Bonds Standards). Dále se podílí na přípravě tzv. nařízení o taxonomii, jehož účelem je vytvoření jednotného klasifikačního systému pro udržitelné činnosti. Nařízení o taxonomii, jehož cílem je harmonizace na úrovní EU, a to zejména kritérií, zda se daná hospodářská činnost kvalifikuje jako environmentálně udržitelná, by mělo vstoupit v účinnost ještě v roce 2020. Na nařízení o taxonomii by potom měla navazovat národní legislativa jednotlivých států EU.

Proč vydávat zelené dluhopisy

I když v současné době platná legislativa se zelenými dluhopisy nespojuje žádné specifické výhody (např. daňové úlevy), již nyní může společnost emisí zelených dluhopisů zaujmout nové investory, kteří se o ekologické a udržitelné projekty zajímají. Společnost jako emitent se může zviditelnit tím, že se na takové projekty zaměřuje a jedná v souladu se zásadami odpovědného financování (ESG financování).

Zelené dluhopisy jsou dnes již hojně vydávány jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Ve veřejném sektoru jsou emitentem dluhopisů jak jednotlivé státy (např. Francie, Německo nebo Polsko), tak i například Evropská investiční banka (EIB), která je se svými zelenými dluhopisy vydanými v celkové hodnotě přesahující 15 mld EUR největším emitentem v Evropě. V soukromém sektoru, pak např. společnost Apple již vydala zelené dluhopisy v hodnotě přesahující 1,5 mld USD, nebo společnost Vodafone nedávno vydala zelené dluhopisy v hodnotě 750 mil EUR.

Kdy je dluhopis zelený

Dluhopis je možno považovat za zelený, zejména pokud je zaměřen na investici, která je v souladu s enviromentálními cíli, přičemž dle návrhu EU v nařízení o taxonomii se za environmentální cíle považují:

zmírňování změny klimatu;

přizpůsobování se změně klimatu;

udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů;

přechod k oběhovému hospodářství, předcházení vzniku odpadů a jejich recyklace;

prevence a omezování znečištění;

ochrana zdravých ekosystémů.

Zelené dluhopisy lze vydat již dnes, byť bez právní opory. V zelených dluhopisech vidíme do budoucna velmi zajímavou příležitost pro emitenty jak získat investory pro ekologicky zaměřené projekty. Věříme, že po přijetí příslušné legislativy na úrovni EU a ČR budou zelené dluhopisy podpořeny i legislativními pobídkami pro emitenty.