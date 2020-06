14,30 h - US futures indikují technický růst o cca 1,5%

US indexové futures v první polovině dnešního odpoledne indikují růst tamních trhů o cca 1-1,5%. Vzhledem ke včerejšímu silnému propadu indexů o 5-7% je dnešní oživení zjevně technické povahy. Dopoledne byl indikován růst zhruba trhů o cca 1% vyšší.Za celý týden indexy díky včerejšímu výplachu míří vstříc nejhoršímu týdnu od koronavirového dna ze 20. března. Mezi nejvíce zasažené budou patřit především aerolinky, které míří ke týdenním ztrátám na úrovni 20% a banky, které odepisují kolem 12%.Podle analytiků Morgan Stanley by bylo s podivem s ohledem na rozsah předchozí několikatýdenní růstové rallye, kdyby včerejší propad byl pouze jednorázovou záležitostí. Od březnového dna hlavní trhy posílily téměř o 40%, což dává prostor pro opravdu silnou korekci.Včerejší korekce souvisela do značné míry s reakcí na reportovaný růst počtu nakažených a hospitalizovaných v některých amerických státech poté, co tyto rozvolnily svá restriktivní opatření . Trhy se tak obávají možného opakování šíření nákazy USA . Ministr financí Mnuchin přitom naznačil, že další nebo opakované uzavírání ekonomiky pro zvládnutí nákazy po zkušenostech s první vlnou už v podstatě nepřipadá v úvahu.