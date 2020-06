IATA: Aerolinky letos celosvětově prodělají až 84 mld. USD. Změny ve firemním cestování výrazně ovlivní schopnost tvorby zisku

Podle analytiků mezinárodní letecké asociace IATA aerolinky v globálním měřítku v tomto roce kvůli koronavirové pandemii budou tratit cca 84,3 mld. USD Cestovní zvyklosti firem a korporací se kvůli pandemii výrazně změnily a je pravděpodobné, že dojde k dlouhodobým změnám celkové poptávky z tohoto směru. To by mohlo aerolinkám působit nemalé problémy a bude to vytvářet tlak na jejich ziskovost. Podle odhadů pokles objemu firemního cestování o pouhé 1% sníží ziskovost aerolinek až o 10%. Podle některých odhadů by se mohlo v této souvislosti zdát, že aerolinky budou mít už napořád problémy být ziskové.Lehce pozitivní efekty by mohly přijít ze směru očekávaného snižování platů v sektoru, snižování letištních poplatků a nižších cen pohonných hmot