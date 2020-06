Moravskoslezský kraj buduje v Mošnově technickou a dopravní infrastrukturu pro multimodální cargo

Technickou a dopravní infrastrukturu začal Moravskoslezský kraj na svých někdejších pozemcích budovat koncem letošního února. Po jejím dokončení začátkem září tu bude moci skupina PST-Invest zahájit realizaci svého investičního projektu v oblasti logistiky a lehké průmyslové výroby – výstavbu PST Logistického parku Mošnov.

„Zhotovitel stavby společnost Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, kterou kraj vybral ve veřejné soutěži, tu kromě přípravy území buduje také cestu, chodníky, přeložku stezky pro chodce a cyklisty, sjezdy, splaškovou a dešťovou kanalizaci, vodovod, osvětlení, telekomunikační sítě a další,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance a investice Jaroslav Kania.

Dodal, že skupina PST-Invest má pak v plánu vybudovat logistický areál ve čtyřech etapách, hotov by měl být do tří let. „Jsem přesvědčen o tom, že PST Logistický park Mošnov přinese významné ekonomické impulsy a příliv nových investic pro celý kraj. Přispěje i k dalšímu rozvoji mošnovského letiště,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.