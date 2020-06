Podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí roku 2020 zemřelo v Jihomoravském kraji 3 232 osob (1 669 mužů, 1 563 žen), což bylo o 95 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v okrese Blansko , na 1 000 obyvatel zde připadlo 11,9 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (32,8 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (26,5 %). Mezi zemřelými však bylo i 7 dětí do 1 roku a 5 dětí ve věku 1 až 14 let.

12. 6. 2020

Demografický vývoj v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí 2020

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za 3 měsíce roku 2020 zvýšil o 709 osob, a to pouze zásluhou stěhování, přirozenou cestou by se počet obyvatel kraje snížil. Proti stejnému období minulého roku byl zaznamenán pokles většiny demografických ukazatelů. Poklesl počet narozených, snížil se ale i počet zemřelých, poklesl počet přistěhovalých i počet vystěhovalých, poklesl počet rozvodů, snížil se ale i počet sňatků.

Podle předběžných výsledků žilo na území Jihomoravského kraje k 31. březnu 2020 celkem

1 192 698 obyvatel, za 3 měsíce se jejich počet zvýšil o 709 osob. Nárůst počtu obyvatel je výhradně zásluha stěhování, neboť migrační přírůstek kompenzoval úbytek obyvatel přirozenou cestou. Do Jihomoravského kraje se přistěhovalo o 930 osob více, než se z kraje vystěhovalo. Přirozenou cestou obyvatel ubylo, neboť zemřelo o 221 osob více, než se v kraji narodilo. Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán v 7 krajích, počet obyvatel ČR se zvýšil jen o 425 osob, a to pouze zásluhou stěhování.

Tab. 1 Počet obyvatel v Jihomoravském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020

(předběžné údaje)

V Jihomoravském kraji se počet obyvatel snížil jen v okrese Hodonín (-52 osob), přirozený úbytek obyvatel zde převýšil migrační přírůstek obyvatel. Je ale třeba uvést, že migrační přírůstek byl zaznamenán ve všech 7 okresech kraje. Přirozený přírůstek byl vykázán pouze v okrese Brno-venkov a právě v tomto okrese přibylo obyvatel nejvíce (+434 osob).

Podle dosud dostupných údajů se v Jihomoravském kraji za 3 měsíce roku 2020 živě narodilo 3 011 dětí, což ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2019 bylo o 198 dětí méně. Nejvyšší porodnost byla v okrese Brno-venkov, kde na 1 000 obyvatel připadlo 11,2 živě narozených dětí. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. čtvrtletí 1 555 chlapců a 1 456 děvčat). V okrese Brno-venkov chlapci tvořili dokonce 56,4 % narozených dětí.

Téměř polovina všech živě narozených dětí byla pro matku 1. dítětem (1 473 dětí, tj. 48,9 %), 37,2 % druhým dítětem (1 119 dětí) a 419 dětí bylo pro matku již třetím či dalším dítětem (13,9 %). Mimo manželství se v 1. čtvrtletí roku 2020 narodilo 1 324 dětí (proti loňsku o 14 více), tedy 44,0 % z živě narozených (v rámci ČR to bylo 48,9 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl v okrese Vyškov (49,8 %).

Podle předběžných výsledků v 1. čtvrtletí roku 2020 zemřelo v Jihomoravském kraji 3 232 osob (1 669 mužů, 1 563 žen), což bylo o 95 osob méně než ve stejném období předcházejícího roku. Nejvyšší hrubá míra úmrtnosti byla v okrese Blansko, na 1 000 obyvatel zde připadlo 11,9 zemřelých. Ve struktuře zemřelých podle věku byla nejpočetnější skupina zemřelých ve věku 80 až 89 let (32,8 % zemřelých) a ve věku 70 až 79 let (26,5 %). Mezi zemřelými však bylo i 7 dětí do 1 roku a 5 dětí ve věku 1 až 14 let.

Do Jihomoravského kraje se v průběhu prvních 3 měsíců roku 2020 přistěhovalo 3 250 osob, tedy o 22 osob méně než ve srovnatelném období roku 2019. Z ostatních krajů ČR se přistěhovalo 1 456 osob (44,8 % přistěhovalých) a 1 794 osob ze zahraničí (55,2 % přistěhovalých). Velká část přistěhovalých z ciziny mířila do Brna (1 316 osob, tj. 73,4 % krajského celku).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 2 320 osob (o 244 osob méně než za 3 měsíce roku 2019). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 1 482 osob (63,9% vystěhovalých) a 838 osob se odstěhovalo do zahraničí (36,1 % vystěhovalých).

Saldo vnitřního stěhování bylo záporné - z jiných krajů se přistěhovalo o 26 osob méně, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo. Saldo zahraničního stěhování bylo kladné (počet přistěhovalých z ciziny převýšil počet do ciziny vystěhovalých o 956 osob), počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 930 osob.

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí

(za 1. čtvrtletí 2020 předběžné údaje)

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2020 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 388 manželství, což bylo o 70 méně než ve stejném období předcházejícího roku. V nadpoloviční většině (204 případů) vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství.

Soudy v Jihomoravském kraji podle dosud dostupných informací vydaly v průběhu prvních tří měsíců 520 rozhodnutí o rozvodu manželství (o 113 méně než ve stejném období minulého roku). Ve více než polovině případů byl rozvod společným návrhem (268 rozvodů, tj. 51,5 % z celku). Ve 160 případech (30,8 % celku) byla navrhovatelkou rozvodu žena. V 314 případech (60,4 % celku) bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi.

Graf Pohyb obyvatelstva v Jihomoravském kraji v 1. čtvrtletí

Kontakt:

Ing. Karel Adam