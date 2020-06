Nikola Corporation po úspěšném IPO. Bude šlapat Tesle na paty?

Aby získala další objem financí pro své obchodní záměry, vytvořila Nikola fúzi se společností VectoIQ, která se na burze Nasdaq už obchodovala. Pod společným označením NKLA odstartovali obchodování 4. června 2020 a uzavřeli na hodnotě 33,75 USD za akcii. Středeční obchodní den (10. června 2020) uzavřely akcie společnosti na hodnotě 65 USD za akcii. Za jediný obchodní týden tak vzrostla hodnota společnosti na burze o 93 procent. Tržní kapitalizace firmy dosáhla 1,9 miliardy USD.





Zajímavostí je, že Nikola, která zatím nevyrobila žádný automobil, je často srovnávána se známější Teslou, přičemž v minulosti byly zaznamenány i spory společností ohledně kopírování designu. Nicméně, dokud se Tesla věnuje výrobě elektromobilů, Nikola "zatím" svůj vývoj směřuje do výroby vozidel na vodíkový pohon. Už příští rok plánuje ve společném partnerství s firmou Iveco odstartovat výrobu tahačů s návěsem Nikola One, Two a Three na tento druh pohonu. Také představila konkurenci Cybertrucku (Tesla) pod názvem Badger. Zároveň však plánuje spuštění výroby americké továrny na výrobu, a to nejen na vodíkový, ale i elektrický pohon.

Podobně jako Tesla má Nikola v plánu i výstavbu infrastruktur v podobě čerpacích stanic pro svá vozidla. V této souvislosti oznámila plán koupit zařízení v hodnotě 30 milionů USD od Nel, které jí umožní vyrobit 40 tisíc kilogramů vodíku denně z vody a obnovitelné elektřiny.

Podle aktuálních odhadů by tržby mohly vyskočit v roce 2021 ze 150 milionů USD na 3,2 miliardy USD do roku 2024 v důsledku plánovaného zvýšení produkce společnosti. V roce 2024 firma očekává prodej nebo pronájem 7 000 kusů bateriových zdrojů a 5 000 vozidel na vodíkový pohon.

Už nyní má zajištěné předobjednávky v hodnotě 10 miliard USD, mimo jiné například od výrobce piva Anheuser-Busch.