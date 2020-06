Evropská průmyslová produkce dopadne na dno (Ranní zpráva z finančního trhu)

Důvěra v ekonomiku Spojených států podle Michiganské univerzity v červnu zřejmě mírně stoupla. Jedná se však spíše o druhořadý ukazatel. Naopak v eurozóně bude zveřejněna ostře sledovaná průmyslová výroba za duben. Ta by měla dopadnout na své dno. Na finančních trzích bude zřejmě nadále panovat zvýšená riziková averze, kterou spustilo holubičí zasedání Fedu i spekulace o druhé vlně pandemie. Regionální měny tak zůstanou pod tlakem.

Důvěra v americkou ekonomiku pomalu stoupá

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněna důvěra podle Michigenské univerzity. Tento indikátor je poměrně volatilní, a tak z jeho výsledků nelze dělat žádné velké závěry. Jedná se však již o údaj za červen, takže trh čeká jeho další zlepšení. Naopak data z eurozóny nepotěší. Dubnová průmyslová produkce zřejmě meziměsíčně poklesne o 15 %. Zveřejněna byla zatím data ze Španělska, kde průmysl propadl o téměř 22 % m/m. V Německu očekáváme pokles průmyslové výroby o 10,2 % m/m, ve Francii o vysokých 21,5 %, v Itálii pak o 15,8 %m/m. Země evropské unie začaly uvolňovat opatření spojená s bojem proti koronaviru v květnu. To by naznačovalo, že by průmyslová produkce v tomto měsíci mohla výrazně růst. Nad předkrizovou úroveň se ale zatím ještě nedostane. Naznačuje to index PMI, který v květnu poklesl o 0,1 pb na 39,4 bodu i vývoj důvěry ve francouzský a italský průmysl. Dubnová data by však měla být tím pomyslným dnem, od kterého se průmysl v eurozóně začne již odrážet. V každém případě na dubnový výsledek pěkný pohled nebude, což bude pro euro, které si poslední dobou vůči dolaru připisuje zisky, zatěžkávací zkouška. Naopak dolar se zatím jen obtížně vzpamatovává z výrazně holubičího zasedání Fedu, nesvědčí mu ani spekulace o druhé vlně pandemie, a to především na území USA.

Region v červeném

Nejen koruna, ale i všechny ostatní regionální měny v průběhu včerejšího obchodování oslabovaly. Koruna ztratila 0,4 % a posunula se na úroveň 26,68 CZK/EUR. Začíná se tak potvrzovat náš názor, že na současných úrovních je nadhodnocená a že námi očekávané snížení úrokových sazeb Českou národní bankou jí vrátí na slabší úrovně. Oslabovaly ale i ostatní regionální měny. Maďarský forint ze svého konta odepsal 0,5 % a v odpoledních hodinách obchodoval na 345,1 HUF/EUR. Ztrácet bude podle naší prognózy i v následujících měsících. Na konci letošního roku vidíme jeho kurz na úrovni 375 HUF/EUR. Podobný vývoj očekáváme i u polského zlotého. Ten během úterního obchodování ztratil 0,2 % a dostal se tak na hladinu 4,467 PLN/EUR. Nejslabší úrovně by měl podle naší prognózy dosáhnout v Q3 20 a to 4,680 PLN/EUR.

Společná evropská měna se včera držela převážně v pásmu 1,1350-1,1400 USD/EUR. V celodenním hodnocení skončila se 0,2% ziskem. Na půdě eurozóny žádná zajímavá data zveřejněna nebyla. Data z amerického trhu práce ukázala, že počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti sice klesá, je ale stále ještě dvojnásobný, než tomu bylo v době velké hospodářské krize.