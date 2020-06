Wall Street 11.6. - nejhorší den od března, DJIA odepsal 7%, S&P 500 6% - obavy z další vlny nákazy, ropa se propadla

Americké akciové trhy dnes prošly mohutnou korekcí. Propad trhů se pohyboval od 5 do téměř 7%, což znamená, že dnešní propad byl nejhorší od konce prvního březnového týdne. Hlavním negativním motivem jsou obavy z rostoucího počtu nových případů v některých zemích poté, co se v nich rozvolnila prvotní restriktivní opatření . K pokles částečně přispěl také včerejší poměrně temný výhled Fedu počítající s poklesem US HDP v tomto roce o 6,2%. Oba motivy spustily razantní výběr zisků, které v posledních několika týdnech byly v mnoha sektorech velmi výrazné. Mnoha investorům došla odvaha a došlo na silný výběr těchto zisků. V posledních dvou dnech se nesměle diskutovalo o tom, že růst v posledních týdnech byl zřejmě až příliš silný.Prestižní DJIA odepsal 6,9%, technologický Nasdaq 5,3% a širší S&P 500 5,9%. Při vrcholu březnového propadu (16.3.) indexy přišly až o 11%. Oba hlavní indexy jsou od březnového minima výše o cca 37%.Pod výrazným tlakem se ocitly sektory aerolinií, lodní osobní dopravy a maloobchodu s propady až kolem 10%.Obavy z druhé vlny nákazy souvisí s rostoucími počty hospitalizovaných v Texasu, Arizoně a Kalifornii. Ministr financí Mnuchin dnes uvedl, že opětovné uzavření ekonomiky už není v podstatě možné.Celkový počet nakažených v zemi překročil hranici 2 miliónů.K poklesu trhu přispělo také oslabení ropy . Americká WTI se propadla o více jak 8%.Výnosy desetiletých US Treasuries klesl na "ďábelských" 0,66%.Index volatility Cboe Volatility Index se posunul nad hranici 40 bodů.