Denné zhrnutie: Akciové indexy klesajú vďaka obavám z druhej vlny nákazy

Akciové indexy v Európe a v USA dnes zaznamenali prudký pokles, pričom výnosy na dlhopisoch zaznamenali taktiež pokles. Na komoditných trhoch sa dnes darilo drahým kovom, pričom ceny ropy zaznamenali prudký pokles. Na forexovom trhu sa dnes najviac darilo bezpečným príspavom ako sú švajčiarsky frank, japonský jen a americký dolár, naopak najvýraznejší pokles zaznamenali risk-on meny ako sú austrálsky a novozélandský dolár.

Nálada na finančných trhoch sa zhoršila po tom, čo sa objavili náznaky, že niektoré štáty v USA môžu čeliť druhej vlne pandémie, pretože pristúpili ku skorému uvoľneniu opatrení. Medzi ohrozené štáty patria napríklad Texas, ktorý v stredu oznámil 2504 nových prípadov, čo predstavuje najvyšší denný nárast prípadov od začiatku pandémie. Taktiež Florida zaznamenala najvyšší počet prípadov za deň behom posledných siedmych dní (8553), pričom počet prípadov v Kalifornii zaznamenal nárast deväť z posledných desať dní.

Investori na finančných trhoch sa obávajú, že USA by mohli čeliť druhej vlne nákazy, čo by sa opätovne mohlo pretaviť do zavádzania blokovacích opatrení, a teda hospodárske oživenie sa môže oddialiť. Pozitívnu náladu na trhoch nedokázali udržať ani včerajšie holubičie vyjadrenia amerického FEDU, ktorý plánuje pokračovať v stimuloch aj v prípade, ak sa budú ekonomické ukazovatele zlepšovať.

Z makroekonomického kalendára boli zverejnené nové žiadosti o podporu, ktoré skončili v súlade s očakávaniami na úrovni 1,54 milióna, pričom pokračujúce žiadosti o podporu zaznamenali mierny pokles z 21,3 na 20,9 milióna, avšak boli nad očakávaniami (20 miliónov). Táto správa neodráža zlepšenie, ktoré zaznamenali minulý týždeň NFP dáta. Index cien výrobcov z USA zaznamenal nižší pokles, ako sa očakávalo (-0,8% r / r vs. konsenzus -1,2%).

Americký akciový index US500 dnes prekonal psychologickú hranicu 3100 bodov. V prípade, ak bude na trhoch prevládať pesimistická nálada a denná sviečka dokáže uzavrieť pod vyššie uvedenou úrovňou, otvorí sa otvorí priestor na pokles k úrovni 2960 bodov. Zdroj: xStation5