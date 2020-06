Kam na dovolenou po koronaviru? Přehled dostupných zemí

Pandemie nového typu koronaviru COVID-19 v Evropě zvolna slábne. Jednotlivé země rozvolňují opatření proti šíření nákazy a opatrně se začíná obnovovat i turistický ruch. Dovolená na horách nebo u moře je možná, a to dokonce bez žádných překážek. Týká se jen některých zemí, jsou ale mezi nimi i ty vůbec nejoblíbenější. Z kontrol na hranicích například směrem do Chorvatska je patrné, že na české turisty místní dokonce čekají s otevřenou náručí. Epidemiologická situace je v některých zemích u moře příznivá.

Pokud chcete k moři

Trojice nevhodnějších zemí k letní dovolené u moře bude letos jasná. Chorvatsko, Bulharsko a Řecko. Do Chorvatska mohou občané EU cestovat za turistikou už od 10. května, podmínkou je aktuálně pouze vyplnění formuláře na hranicích. Česká strana uvolní veškerá opatření 15. června. Do Chorvatska budou znovu létat i letecké spoje a přidá se i železniční doprava.

Od 1. června je zrušen zákaz vstupu do Bulharska pro občany EU a zemí Schengenu. Česko se znovu přidá 15. června a dovolené u Černého moře nebude nic bránit.

Od 1. července plánují řecké úřady rozšířit možnost vstupu i na další mezinárodní letiště kromě Atén včetně řeckých ostrovů. Stáhnout by měly i veškerá opatření. Vůbec nejoblíbenější destinace českých turistů tak přijde na pořad dne od července.

Tradiční dovolené na horách nebo v lázních

Do Rakouska nebo na Slovensko můžete cestovat bez jakýchkoli omezení. Stalo se tak 4. respektive 5. června. Alpy a Tatry čekají na návštěvníky. Slovinsko umožnilo cestovat českým turistům do své země 8. června i bez rezervace pobytu, česká strana zruší opatření při návratu do naší země 15. června. Oblíbený cíl lázeňských pobytů a radovánek u Balatonu Maďarsko je dostupný bez jakýchkoli omezení od 5. června.

Další země, kam bude možné cestovat bez omezení

Zejména od 15. června bude možné cestovat do dalších evropských zemí většinou bez omezení. Budou to: Německo, Polsko, Itálie, Portugalsko, Švýcarsko, Estonsko, Litva, Nizozemsko a další. Mnoho dalších zemí se přidá v červenci.