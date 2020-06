K postu nejhodnotnější automobilky na světě má Tesla čím dál blíž

Nárůst akcií na Tesle tento měsíc posunul společnost Elona Muska ještě blíže k tomu, aby vystřídala Toyotu na postu nejhodnotnějšího výrobce automobilů na světě.

S tržní kapitalizací více než 190 miliard USD má Tesla stále ještě nějaký kus cesty před sebou, aby dosáhla na Toyotu s valuací odhadem 210 miliard USD, která zahrnuje i 14,3% podíl trezorových akcií, podle údajů sestavených společností Bloomberg. Pokud se Toyota bude držet na současné úrovni, stačí Tesle rally o dalších 11 %, aby ji sesadila na pomyslném trůnu. Tesla již od začátku června nabrala 23 %.

Valuace Tesly nabývá úctyhodných hodnot i přes stejně udivující propast v rozsahu těchto dvou automobilek. Kalifornský výrobce elektromobilů vyrobil v prvním čtvrtletí jen 103 000 vozidel, což jsou pouhá 4 % z téměř 2,4 milionů vyrobených vozů společností Toyota.

To, že „cena akcií už dávno nemá prakticky nic společného s reálným fundamentem“, napsal již k lednovým výsledkům Tesly analytik Patria Finance Branislav Soták. „Pohybujeme se spíše v říši fantazie,“ dodal.

„Podobná diskuse o těžce nadhodnocených akciích se vedla v posledních letech již několikrát a nakonec jsme vždy skončili na nových historických maximech,“ upozorňuje v komentáři analytik Patrie Ján Hladký. „Jádro pudla totiž tkví v tom, že při koupi akcií si nekupujete fundament, ale Elona Muska jako šéfa celé společnosti. Stačí odvážný tweet nebo úspěch SpaceX a akcie Tesly jdou nahoru,“ doplňuje Hladký.

Tržní konsenzus počítá pro letošek s EPS na úrovni 0,6 USD (GAAP; 3,7 USD non-GAAP), což představuje P/E násobek na úrovni neuvěřitelných 1742x (resp. 278x), říkají analytici Patrie. Pokud budeme uvažovat, že by se terminální hodnota za 10 let měla v klasickém DCF modelu podílet na stávající tržní kapitalizaci zhruba polovinou, tak by se musel EPS při uvažované 10% diskontní míře během oněch deseti let dostat na cca 440násobek letošního odhadu (cca 270 USD/akcii), upřesňují analytici.

Včera Tesla vyšplhala o dalších 9 % nahoru, čímž se poprvé podívala nad 1 000 USD. Její ředitel Musk řekl svým zaměstnancům, že nadešel čas uvést elektrický kamion Semi do sériové výroby.

Společnost Wedbush Securities hovoří o „obrovské“ příležitosti v Číně, kde je Tesla na dobré cestě k dosažení 100 000 dodávek ve své továrně v Šanghaji už v prvním roce po jejím otevření. A rally na Tesle v poslední době také podpořila pozornost ohledně nově kótované společnosti Nikola, která vyrábí nákladní automobily na elektrický a vodíkový pohon. Více zde.

Společnost Tesla se stala v lednu druhým nejhodnotnějším výrobcem automobilů na světě, když předčila společnost Volkswagen. Nyní stojí více než dvojnásobek svého německého rivala. Ten včera oznámil, že splní svůj termín a do konce léta začne dodávat svůj elektromobil ID.3.

Toyota mezitím předvídá na letošek 80% pokles zisku a očekává, že by mohl trvat až do první poloviny příštího roku, než se trh s auty zotaví na předchozí předpandemické úrovně. Akcie společnosti Toyota klesly v letošním roce přibližně o 10 % a oproti svému maximu v roce 2015 se obchodují o 17 % níže.

Toyota nastoupila do elektromobilů pozdě. Vsadila nejprve na vodíkové palivové články a nyní mění kurz a investuje do elektromobilů, samořídících vozů a futuristických měst. "Mým skutečným posláním je zcela předělat Toyotu na společnost zaměřenou na mobilitu," řekl loni Akio Toyoda, generální ředitel a vnuk zakladatele automobilky.

Na Teslu je podle údajů sestavených společností Bloomberg vydáno analytiky 10 nákupních doporučení, 12 analytiků doporučuje držet akcie a 15 radí klientům, aby je prodali. Toyota má naproti tomu 13 nákupních doporučení, 8 na držet a 1 na prodej.

Zdroj: Bloomberg, Patria