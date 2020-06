US nezaměstnanost v souladu s očekáváním trhu, nicméně dvojnásobná proti krizi 2008/9

Ve Spojených státech bylo v týdnu do 6. června zaevidováno 1,5 milionu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, což je téměř přesně v souladu s tržními předpoklady. Počty nových žádostí tak navázaly na klesající trend, který trvá již od konce března, kdy naopak vyletěly do nevídaných hodnot těsně pod sedmi miliony. Z historického pohledu jsou ovšem aktuální turbulence na americkém trhu práce nadále nevídané, když se statistika nových nezaměstnaných teprve během koronavirové krize začala uvádět v milionech namísto tradičních statisíců. Ačkoliv se významná část tamní ekonomiky již navrací k normálu, žádostí o podporu stále přichází více než dvojnásobek ve srovnání s krizí z let 2008/09. Podobně neslavně je na tom i ukazatel pokračujících žádostí o podporu, kterých je téměř 21 milionů.

Americký index cen výrobců vykázal v květnu meziměsíční nárůst o 0,4 %, čímž překonal tržní odhad o 0,3 procentního bodu. Dynamika cen výrobců tak pomalu nabírá dech po dubnovém poklesu o 1,3 %. Po vyloučení cen potravin a energií došlo k meziměsíčnímu poklesu o 0,1 %.

Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Lenka Kalivodová, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.