Jaké jsou nyní nejvíce znevýhodněné profese při žádosti o hypotéku?

Krátce po vypuknutí pandemie koronaviru začaly české banky mnohem důkladněji prověřovat jednotlivé zájemce o hypotéku. Nyní mají mizivou šanci získat hypoteční úvěr například pracovníci v cestovním ruchu, pohostinství, gastronomii nebo lidé pracující v zahraničí. V následujících měsících se může černá listina nejistých profesí ještě rozšířit. Přečtěte si, kdo může mít se získáním hypotéky problém.

Přijatá opatření proti šíření pandemie koronaviru paralyzovala mnoho českých firem i živnostníků. S výrazným poklesem tržeb počítá pro letošní rok řada z nich. Zaměstnavatelé hledají úspory na všech stranách a některé podniky se pravděpodobně nevyhnou nutné redukci pracovních pozic. Nejistota na pracovním trhu doprovázená rostoucí nezaměstnaností je varovným signálem pro banky, které mnohem více prověřují zájemce o hypotéku.

Riziko nesplacení hypotéky roste

„Jakmile banka schválí hypotéku, podstupuje riziko, že klient nebude svůj dluh splácet. Aby toto riziko snížila na minimum, velmi pečlivě vyhodnocuje bonitu každého zájemce o hypotéku, tedy schopnost řádně a včas splácet finanční závazky. V rámci takzvaného scoringu sleduje mimo jiné také druh vykonávané práce. U některých profesí je totiž nyní mnohem vyšší riziko rychlé ztráty zaměstnání. Pokud nemají lidé dostatečnou finanční rezervu, může vést delší nezaměstnanost k neschopnosti splácet,“ říká Veronika Hegrová, obchodní ředitelka hyponamiru.cz, prvního online sjednávače hypoték na českém trhu.

Nejohroženější profese

Koronavirus zasáhl řadu oborů. Ze dne na den přišly o zákazníky a zdroj příjmu například cestovní kanceláře, letecké společnosti, autobusoví dopravci, ubytovací zařízení, restaurace, bary, umělci nebo organizátoři kulturních a společenských akcí. Pracovníkům v těchto oborech v lepším případě „pouze“ poklesly výdělky, v horším dostali výpověď a přišli o zaměstnání. V současné době banky přísněji posuzují jednotlivé žádosti o hypotékua také pečlivě vyhodnocují rizikovost jednotlivých profesí. Aktuálně existují seznamy profesí, u kterých banky hypotéku neschválí nebo zájemce podrobí podrobnějšímu přezkoumání. Poskytovatelé hypoték u jednotlivých profesí sledují i to, zda bude perspektivní i v budoucnu. Pod drobnohledem jsou také firmy. Pokud se společnosti nedaří a plánuje velké propouštění, zájemce o hypotéku většinou neuspěje.

Příklady nejvíce zasažených profesí:

Číšníci a kuchaři, průvodci v oblasti cestovního ruchu a delegáti, řidiči dálkových autobusů, letušky, herci a zpěváci.

„U těchto profesí je nejlepší ještě vyčkat, protože banky je stále vnímají jako rizikové. Od návratu celého Česka do práce utekla zatím krátká doba na to, aby se mohly příjmy těchto profesí brát jako zastabilizované. Než se aktuálně vystavovat zamítnutí žádosti o hypoteční úvěr, je lepší počkat a zvýšit si tak pravděpodobnost schválení. Případně si přibrat spolužadatele, který nespadá do rizikových oborů, a může tak schválení hypotéky napomoci,“ vysvětluje Veronika Hegrová z hyponamiru.cz.

Hypotéka a OSVČ?

Banky aktuálně zájemce o hypotéku, kteří podnikají jako OSVČ prověřují i na základě výpisů z podnikatelského účtu, které musí OSVČ nyní prakticky ve všech bankách předkládat. Je to i z důvodu, že prakticky všechny banky vyšly vstříc možnosti uznávat do 30. 6. 2020 daňová přiznání za rok 2018, což umožnila svým rozhodnutím vláda. Banka tak má k dispozici náhled na podnikání OSVČ staré rok a půl, chybí vhled do roku 2019, tudíž mají výpisy z účtu své opodstatnění. Jejich předložení má bance ozřejmit míru snížení či výpadku příjmů.

Jaká zaměstnání jsou ve výhodě?

Při sjednávání hypotéky měli i před krizí velmi dobrou pozici pro vyjednávání s bankou například lékaři, právníci, policisté, hasiči či učitelé na vysokých školách. „O práci se v následujících měsících nemusí obávat ani vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, kteří pracují v některém z nepostradatelných oborů. Ve výhodě jsou obecně zaměstnanci ve státní správě, které oproti soukromému sektoru nezasáhne případná vlna propouštění v tak velké míře,“ uzavírá Veronika Hegrová.