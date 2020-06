Shiller: Velká deprese je vodítkem

Dlouhodobější analýzy zdůrazňují, že po roce či dvou existuje slušná pravděpodobnost ústupu pandemie, a to zejména v případě, že bude k dispozici vakcína nebo efektivní léčba. Doufám, že tomu tak bude, ale i když se tak stane, obávám se, že ekonomika se v rámci roku či dvou k normálu nevrátí. Na stránkách The New York Times to píše známý ekonom Robert Shiller.

Shiller se domnívá, že v podobných případech, jako je současná pandemie, nemá velký smysl používat statistické metody a historická data a snažit se s jejich pomocí predikovat další vývoj. Současná situace je totiž naprosto výjimečná a smysl tak má spíše hledat co nejpodobnější události v minulosti. Podle ekonoma tedy například období španělské chřipky či Velké deprese. Robert Barro přitom ukazuje, že v prvním případě došlo k dlouhodobému poklesu ekonomické aktivity.

Shiller pak nachází řadu podobností mezi současnou situací a Velkou depresí, včetně politické polarizace či příliš optimistických predikcí současného a tehdejšího prezidenta. Během deprese se také prudce zvýšily obavy z vysoké nezaměstnanosti, což se obratem projevilo na výdajích domácností, a tudíž na celkové ekonomické aktivitě. Hodně se tehdy hovořilo o „férové“ mzdě, což v praxi vedlo k neochotě snižovat nominální mzdy.

V době útlumu se tato neochota nakonec projevila tím, že firmy namísto snižování mezd propouštěly a podle některých názorů tento mechanismus výrazně přispěl k tomu, jak velké a dlouhodobé problémy s nezaměstnaností byly. Shiller se domnívá, že podobný vývoj by mohl nastat i nyní, včetně toho, že spotřebu omezí také bohatší domácnosti, tak jako během Velké deprese. Celkově pak bude záležet na tom, jakým „příběhům“ společnost uvěří a podle jakých se tudíž začne chovat.

Podobnému tématu se na portálu ProMarket věnuje ekonom Branko Milanovic. Ten hovoří o tom, že ekonomické predikce nyní nedávají smysl. Poptávka po nich je sice v době, jako je ta současná, velká. Na druhou stranu ale ekonomové pracují s modely, které nemohou reflektovat šoky, jimž ekonomika nyní čelí a může čelit. Milanovic zmiňuje například opětovné tenze mezi USA a Čínou a samozřejmě pandemii, u které je otevřené, jak dlouho bude trvat. Podle ekonoma je také pravděpodobné, že nastane ústup od globalizace a v řadě zemí bude posilovat role státu. Celkově si pak musíme přiznat, že naše schopnost odhadnout další vývoj věcí je značně omezená.



Zdroj: The New York Times, ProMarket