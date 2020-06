Světová banka tvrdí, že koronavirus snížil globální produkci do roku 2020 o 5,2 %

Podle Světové banky způsobí koronavirus snížení globální ekonomické produkce v roce 2020 o 5,2 %. Zároveň poznamenala, že její poslední prognózy se upraví směrem dolů, pokud bude přetrvávat nejistota ohledně pandemií a blokování podnikání.

Světová banka ve své nejnovější zprávě o globálních ekonomických vyhlídkách uvedla, že během roku 2020 očekává pokles na úrovni 7,0 % u vyspělých ekonomik, zatímco rozvíjející se tržní ekonomiky poklesnou o 2,5 %. Na základě HDP na obyvatele bude globální pokles nejhlubší od let 1945-46, kdy výdaje způsobené druhou světovou válkou již nebyly potřebné.

Aktualizované předpovědi ukazují více škody pro hospodářství než odhady zveřejněné v dubnu Mezinárodním měnovým fondem (MMF), jehož výhled pro rok 2020 předpovídal globální pokles na úrovni 3,0 %.

MMF aktualizuje svoje prognózy 24. června a generální ředitelka Kristalina Georgieva uvedla, že další snížení výhledu je "vysoce pravděpodobné".

Pro srovnání – představitelé Světové banky uvedli, že jejich základní scénář předpokládá, že na konci června se začne zmírňovat sociální distancování a dočasné uzavření podniků.

Ve zprávě se však uvádí scénář zpomalení, ve kterém se zablokování v tomto roce prodlužuje o tři měsíce. Pokud by k tomu došlo, kontrakce do roku 2020 by se prohloubila na úrovni 8 % - 10 % ve vyspělých ekonomikách a 5 % na rozvíjejících se trzích, s mnohem rozšířenějšími omezeními v provozních hodinách podniků větším kolapsem světových obchodních toků, propouštěním a hlubokým snížením výdajů domácností.

Pokud by se takový scénář naplnil, mohli bychom očekávat jen velmi pomalé oživení ekonomiky v roce 2021.

Nové předpovědi také zvýšily odhad Světové banky o tom, kolik lidí bude v důsledku pandemie zasažených extrémní chudobou. Odhady hovoří o 70 až 100 milionech, přičemž předchozí informace předpokládaly "jen" výši 60 milionů.

Podle zprávy Světové banky došlo v roce 2020 ke kontrakci o 6,1 % v případě USA a Japonska, o 9,1 % v případě eurozóny, 8,0 % v případě Brazílie a 3,2 % v případě Indie. Očekává se, že Čína si v roce 2020 zachová růst na úrovni 1,0 %, oproti lednové prognóze 6,0 %.