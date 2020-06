Pozvánka na webinář: Jak využít ETF ve svém portfoliu

Burzovně obchodované fondy neboli ETF lze využít k diverzifikaci portfolia. Na to, jak je vybírat a zařazovat do portfolia, se podíváme na srpnovém webináři pod vedením kolegy Ondřeje Tollingera z oddělení péče o zákazníky Patria Finance. Diskutovat budeme i možnostech, jak do těchto zajímavých investičních nástrojů investovat pravidelně: buď přímo přes Patrii, nebo pomocí nově spuštěné platformy pro automatické investování indigo.

Zajímá-li Vás, jak nechat ETF pracovat ve svém portfoliu, vyhraďte si čas ve středu 5. srpna od 16:30. Registraci najdete pod tímto odkazem. Webinář je pro všechny a zdarma.

Ondřej Tollinger