Fed proti trhu. „Véčko“ to nebude

Zatímco akciové trhy oplývají optimismem, Federální rezervní systém je mnohem střízlivější. Rozhodnutí ponechat sazby beze změny bylo v souladu s konsensem, nová prognóza však příliš pozitivní scénář nenamalovala.

Podle nového výhledu měnového výboru letos americká ekonomika poklesne o 6,5 %. V příštím roce se má pak překlopit do růstu s odhadovanou velikostí 5 %. Z hlediska cenového mandátu jsou prognózované hodnoty pod cílem, a to letos pro jádrový index výdajů na spotřebu na 1 %, v příštím roce pak 1,5 %. V souladu s tím je stabilita sazeb na nulové dolní hranici až do roku 2022.

Celkový výstup z červnového zasedání Fedu byl jasně holubičí. Pro trhy byly klíčové dvě věci, a to že americká centrální banka je připravena upravit své nástroje, bude-li to potřeba, a že ochota snížit úrokové sazby do záporu se rozhodně nepotkává s většinovou podporou. Naplánovány nejsou ani změny programu kvantitativního uvolňování, který je v posledních týdnech postupně omezován. I tak je ale jasné, že období extrémně uvolněné měnové politiky bude v podstatě novým normálem.

Odpovídajíce holubičímu výstupu pak reagovaly i trhy. Dolar oslabil, nejen proti euru, ale i na dolarovém indexu. I přesto si stále držíme svoji prognózu, která nepočítá s oslabením zelených bankovek nad hranici 1,1500 EURUSD.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1367 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,18 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1335 do 1,1419 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 26,66 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 26,55 až 26,65 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,23 až 23,55 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

