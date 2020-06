Rozbřesk: Relativně pesimistický Fed přinesl na forexový trh vyšší volatilitu

Fed tentokrát nemusel přijít s novou měnově-politickou akcí a přesto měl výsledek jeho zasedání na trhy výrazný dopad. Stojí za tím zveřejnění nové prognózy, v níž Fed namaloval nulové úrokové sazby až do konce roku 2022. Velmi holubičí úroková prognóza Fedu má zafungovat jako předzvěst toho, že oficiální sazby zůstanou velmi dlouho velmi nízko. To by mělo většinu výnosové křivky ukotvit v blízkosti nuly. Tato politika, která se skrývá za anglickou frází “forward guidance”, by měla nejen pomoci ekonomice vzpamatovat se z koronakrize, ale navíc zajistit “levné” financování rychle rostoucího vládního dluhu.

Nejen z nové prognózy Fedu, ale i ze slov jeho šéfa J. Powella, zároveň vyplynulo, že americká centrální banka nevěří na rychlé oživení ve tvaru “V” s tím, že zpochybňuje nečekaně dobrý květnový výsledek trhu práce. To vše je patrné zejména z odhadované míry nezaměstnanosti, jež má podle Fedu na konci roku stále ještě činit téměř 10 %, přičemž na konci roku 2022 má poklesnout na 5,5 %. Toto číslo by mělo být stále výrazně nad odhadovanou přirozenou mírou nezaměstnanosti (4,1 %). Konec konců ve stejném duchu vyznívá i konsensuální prognóza pro inflaci, která se nemá dostat na(d) dvouprocentní inflační cíl po celou dobu tříletého horizontu prognózy.

Šéf Fedu Powell rovněž zdůraznil, že centrální banka je připravena použít i další expanzivní nástroje, byť se nenechal na tiskovce dotlačit k tomu, aby uvedl, co by se muselo stát, aby FOMC přistoupil k ještě agresivnějšímu počítání - tedy k ještě masivnějším nákupům aktiv do své bilance či k přímé kontrole výnosové křivky, resp. k zastropování tržních úrokových sazeb (záporné úrokové sazby zřejmě nejsou v portfoliu dalších expanzivních opatření Fedu). Stejně tak byl J. Powell poměrně obezřetný vůči tomu, aby Kongresu konkrétně radil, s jakým dalším fiskálním stimulem má přijít.

Celkový vzkaz, který tedy Fed vyslal je zhruba takový, že je třeba se připravit na roky extrémně uvolněnou měnovou ekonomiku, která zde bude do té doby, než se trh práce dostane do takové kondice, jež předcházela srážce s koronavirem. Připravme se tedy na dlouhodobě ultranízké úrokové sazby, které budou minimálně několik dalších čtvrtletích podporovány masivní měnovou expanzí skrze rychlé nafukování bilance Fedu. To může znít jako velmi dobrá zpráva pro riziková aktiva a naopak jako medvědí signál pro americký dolar.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna v průběhu včerejšího obchodování oslabovala z úrovně 26,55 EUR/CZK, nicméně během odpoledne svoji zhruba desetihaléřovou ztrátu zase umazala. Na domácí inflaci koruna nereagovala, i když ta jádrová byla tentokrát vyšší, než centrální banka předpokládala. Přitom právě inflace by nyní mohla zafungovat jako důvod, proč ještě vyčkat s dalším snížením sazeb, respektive s nasazováním nekonvenčních nástrojů měnové politiky. Dnešní domácí kalendář zůstává prázdný, nicméně trhy se budou moci zabavit přebíráním důsledků včerejšího zasedání Fedu, které nastínilo dlouhé období nízkých úrokových sazeb. Stát si včera půjčil dalších necelých deset miliard korun na dluhopisovém trhu, když prodával sedmi až dvacetileté papíry.



Zahraniční forex

Zasedání Fedu přineslo na eurodolarový trh, jak se dalo očekávat, vyšší volatilitu. Relativně pesimistický výhled Fedu a závazek držet úrokové sazby na nule až do roku 2022 nejprve motivovaly eurodolar, aby se podíval nad 1,14. Zasedání Fedu nicméně v jistém smyslu zklamalo riziková aktiva, což je situace, která, jak se ukazovalo v poslední době, naopak pomáhala dolaru, takže americká měna svoje ztráty nakonec maže.

Dnes budou v centru pozornosti další týdenní data z amerického trhu práce. Ty mohou naznačit, jestli byl květnový výsledek “úlet” (jak včera naznačoval šéf Fedu Powell), či nikoliv. Pro eurodolar to může být zajímavé číslo, neboť poslední silné payrolls byly jediným makročíslem, které dokázalo dolaru v posledních týdnech pomoci.



Ropa

Ropa Brent dnes ráno maže včerejší zisky a posouvá se opět na dostřel hranice 40 dolarů za barel. Důvodem je nečekaný nárůst zásob surové ropy ve Spojených státech, který včera reportovala EIA. Ta navíc oznámila, že zásoby rostly také v případě benzínu a středních destilátů, což podtrhlo medvědí vyznění reportu. Nakonec, ceně ropy úplně nepomohl ani americký Fed, jenž včera ve své nové prognóze zpochybnil předpokad o oživení ekonomiky ve tvaru “V”, se kterým trhy (ropný nevyjímaje) v tuto chvíli počítají.