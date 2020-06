Zasedání Fedu bylo ve velmi holubičím tónu

Ve středu měnový výbor Fedu (FOMC) ponechal jednomyslně sazby na nule (0,00-0,25 %). Celkové vyznění zasedání bylo velmi holubičí. V prohlášení Fed uvedl, že i následující měsíce plánuje provádět nákupy aktiv (státní dluhopisy a dluhopisy navázané na hypotéky) alespoň dosavadním tempem.

Fed představil novou makroekonomickou prognózu, kdy letos čeká propad americké ekonomiky o 6,5 % a tento propad se podaří odmazat až během roku 2022. Inflace by až do roku 2022 měla zůstat pod 2 %, míra nezaměstnanosti by na konci letošního roku měla zůstat nad 9 % a pak klesat pozvolna.

Členové měnové výboru naznačili, že plánují držet sazby na nule alespoň do roku 2022. Šéf Fedu Jerome Powell na tiskové konferenci dokonce uvedl, že neuvažují ani o zvyšování sazeb. Fed naznačil, že agresivně uvolněná měnová politika zůstane po velmi dlouhou dobu a v dohledné době se žádný obrat neplánuje.

Dluhopisové výnosy v reakci na Fed mírně klesly, výnos 10letého státního dluhopisu klesl o 10 bodů na 0,73 %. Akcie a dolar (1,137 USD/EUR) zůstaly beze změny. Cena zlata vzrostla o 25 dolarů na 1740 USD/oz.