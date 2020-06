Fed signalizuje podporu ekonomice, zatímco trhy se obávají druhé vlny nákazy (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnes bychom mohli vidět další pokles žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA. Krom toho bude finanční trh vstřebávat včerejší zasedání Fedu, který signalizoval podporu ekonomice po velmi dlouhou dobu. Česká koruna zůstává pod vlivem zahraničního vývoje, přičemž trh ještě může přehodnocovat včerejší údaj o překvapivém zvýšení jádrové inflace.

Trh bude vstřebávat Fed

Kromě týdenních dat z trhu práce USA dnes bude trh především vstřebávat včerejší rozhodnutí FOMC. Američtí centrální bankéři vyslali další signály toho, že měnová politika, pokud to bude potřeba, zůstane uvolněná velmi dlouhou dobu. Fed tedy dodává další důvěru ekonomice, ve které je zatím stále vysoká nejistota ohledně dalšího vývoje. Akciové futures v USA i Evropě dnes nicméně ukazují na pokles snad v reakci na častější výskyt zpráv o riziku druhé vlny epidemie.

Český finanční trh dnes bude rovněž ve vleku vnějšího vývoje, ovšem trh si stále může vytvářet názor na již publikovaná data. Včera zveřejněná inflace (viz dále) v sobě kromě zpomalení celkového čísla obsahovala zrychlení jádrové inflace na 0,7% meziměsíčně a 3,3 % meziročně. To je vysoko. Ovšem z našeho pohledu jsou za tímto zvýšením jádrové inflace daňové změny, které zvýšují rozdíl mezi jádrovou a celkovou inflací. A protože se domníváme, že spotřebitelské ceny už v dalších měsících porostou jen pomalu, inflace by měla brzdit. ČNB by tak stále měla zhodnotit rizika podstřelení inflačního cíle vlivem oslabené poptávky a zvážit tak další uvolnění měnové politiky. Vyšší jádrová inflace sama o sobě pravděpodobnost snížení sazeb ČNB, se kterým naše prognóza počítá na konci června, snižuje. ČNB prozatím tento posun v jádrové inflaci komentovala zcela minimálně a s blížícím se zasedáním ČNB za dva týdny bychom v tomto směru mohli slyšet více.

Korunou zveřejnění inflace nezahýbalo

Americký Fed úrokové sazby dle očekávání nezměnil. Avšak uvedl, že bude pokračovat v nákupu aktiv minimálně stávajícím tempem. Nová prognóza Fedu vidí inflaci pod 2 % ještě v roce 2022 a většina členů rozhodujících o úrokových sazbách čeká sazby na současné nulové úrovni až do roku 2022. Guvernér také připustil, že Fed diskutoval možnosti kontroly výnosové křivky. K tomuto nástroji se dle SG Fed také propracuje. Signál pokračování uvolněné měnové politiky pomohl akciím krátkodobě posílit, své zisky ale neudržely.

Česká koruna v průběhu včerejška oslabila vůči euru přibližně o 0,2 % ke 26,60 CZK/EUR. Zveřejnění inflace bylo hlavní domácí událostí v ČR. Ta sice zpomalila na meziroční tempo 2,9 %, což ale bylo stále více, než se čekalo. Tahounem cenového růstu byl především tabák a alkohol kvůli předchozímu navýšení spotřební daně (blíže viz v našem reportu zde https://bit.ly/3hcn1wz). Zajímavé bylo také zrychlení jádrové meziroční inflace na 3,3 %, za kterým stojí napočtené daňové změny. Nicméně finanční trh nepochopil údaje o inflaci tak, že by se měnil celkový desinflační příběh a na nová data nereagoval.

Ministerstvo financí ČR ve včerejší aukcí emitovalo dluhopisy pouze za 9,6 mld. Kč , když investoři poptávali 29,7 mld. Kč