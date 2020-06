Ranní komentář: Fed chce nechat sazby na nule až do konce roku 2022. Akcie korigují dřívější zisky

Americká centrální banka podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny a nabídla výrazně holubičí výhled a tiskovou konferenci. Ve výhledu pro sazby počítá s jejich ponecháním na nule až do konce roku 2022, přičemž podle šéfa Fedu J. Powella bude dělat vše proto, aby ekonomiku podporovala do doby, než se vrátí do normálu situace na trhu práce. Fed nabídl i nové projekce, podle kterých by letos HDP mělo klesnout o 6,5 %, zatímco nezaměstnanost má koncem roku dosahovat 9,3 %.

Powell na tiskové konferenci mluvil o tom, že se Fed nyní bude soustředit na postupné nákupy dluhopisů a uvedl, že společně s kolegy bude diskutovat také nad tématem kontroly výnosové křivky.

Navzdory extrémně holubičímu výhledu včera akcie v USA zamířily do červených čísel a v postupné korekci pokračují také v průběhu dnešního rána. Dařilo se naopak zlatu, které se po Powellově tiskové konferenci vyhouplo až na 1 730 dolarů za unci.

