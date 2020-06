10. června: Tohle potřebujete vědět (nejen) o středečním obchodování na Wall Street

Akcie v USA zakončily středeční seanci smíšeně. Měnový výbor americké centrální banky na měnověpolitickém zasedání ponechal základní úrokovou sazbu v rozpětí 0-0,25 %. V nové prognóze Fed odhadl, že HDP Spojených států letos klesne o 6,5 %, v příštím roce by ale ekonomika měla o 5 % stoupnout.

Index Dow ztratil 1,04 % a uzavřel na 26 989,99 bodu a širší index S&P 500 klesl o 0,54 % na 3 190,14 bodu, index technologického trhu Nasdaq Composite se však zvýšil o 0,67 % na nové zavírací maximum 10 020,35 bodu a rekordní maximum během dne posunul na 10 086,89 bodu. Index volatility VIX zůstal na 27,57 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA klesl téměř o deset bazických bodů na 0,736 %.

V nové prognóze Fed odhadl letošní propad ekonomiky Spojených států na 6,5 %. Příští rok by HDP měl ale vzrůst o 5 % a v roce 2022 by se měl zvýšit o 3,5 %. Inflace by letos měla dosáhnout 0,8 %, v příštím roce 1,6 % a v roce 2022 by měla činit 1,7 %. Míra nezaměstnanosti by letos měla skončit na 9,3 %, příští rok na 6,5 % a v roce 2022 by měla klesnout na 5,5 %.

Prognóza vývoje úrokových sazeb (tzv. dot plot) předpokládá setrvání základního úroku na současných úrovních minimálně do konce roku 2022. V dlouhodobějším horizontu by se základní úroková sazba měla pohybovat kolem 2,5 %.