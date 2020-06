Fed na oživení typu “V” nevěří, nulové úroky tak prognózuje až do roku 2022

Fed tentokrát nemusel přijít s novou měnově-politickou akcí, a přesto měl výsledek jeho zasedání na trhy výrazný dopad. Stojí za ním zveřejnění nové prognózy, v níž Fed namaloval nulové úrokové sazby až do konce roku 2022. Velmi holubičí úroková prognóza Fedu má zde zafungovat jako vpřed-hledící příslib toho, že oficiální sazby zůstanou velmi dlouho velmi nízko, což by mělo většinu výnosové křivky ukotvit v blízkosti nuly. Tato politika, která se skrývá za anglickou frází “forward guidance”, by měla nejen pomoci ekonomice vzpamatovat se z koronakrize, ale navíc zajistit “levné” financování rychle rostoucího vládního dluhu.

Nejen z nové prognózy Fedu, ale také ze slov jeho šéfa Jeroma Powella zároveň vyplynulo, že americká centrální banka nevěří na rychlé oživení ve tvaru “V”, zpochybňuje totiž nečekaně dobrý květnový výsledek trhu práce. To vše je patrné zejména z odhadované míry nezaměstnanosti, jež má podle Fedu na konci roku stále ještě činit téměř 10 %, přičemž na konci roku 2022 má poklesnout na 5,5 %. Toto číslo by mělo být stále výrazně nad odhadovanou přirozenou mírou nezaměstnanosti (4,1%). Koneckonců, ve stejném duchu vyznívá i konsensuální prognóza pro inflaci, která se nemá dostat na(d) dvouprocentní inflační cíl po celou dobu tříletého horizontu prognózy.

Šéf Fedu Powell rovněž zdůraznil, že centrální banka je připravena použít i další expanzivní nástroje, byť se nenechal na tiskovce dotlačit k tomu, aby uvedl, co by se muselo stát, aby FOMC přistoupil k ještě agresivnějšímu počítání. Například k ještě masivnějším nákupům aktiv do své bilance či k přímé kontrole výnosové křivky, respektive k zastropování tržních úrokových sazeb (záporné úrokové sazby zřejmě nejsou v portfoliu dalších expanzivních opatření Fedu). Stejně tak byl Powell poměrně obezřetný vůči tomu, aby Kongresu konkrétně radil, s jakým dalším fiskálním stimulem má přijít, či aby se jasně vyjádřil, zda jsou podle něj současné ceny akcií příliš vysoko.

Celkový vzkaz, který tedy Fed vyslal, je zhruba takový, že je třeba se připravit na roky extrémně uvolněnou měnovou ekonomiku, která zde bude do té doby, než se trh práce dostane do kondice, jež předcházela srážce s koronavirem. Připravme se tedy na dlouhodobě ultra-nízké úrokové sazby, které budou minimálně po několik dalších čtvrtletích podporovány masivní měnovou expanzí skrze rychlé nafukování bilance Fedu. To může znít jako velmi dobrá zpráva pro riziková aktiva a naopak jako medvědí signál pro americký dolar.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 22:52 SEČ Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.5680 0.0592 26.6794 26.5260 CZK/USD 23.3493 -0.2925 23.4991 23.2337 HUF/EUR 343.4714 -0.2322 344.7000 342.9031 PLN/EUR 4.4522 0.2042 4.4697 4.4385

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.0344 0.1217 8.0661 8.0068 JPY/EUR 121.9229 -0.1736 122.2900 121.5890 JPY/USD 107.1520 -0.5245 107.5030 107.0050

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8928 0.1953 0.8934 0.8855 CHF/EUR 1.0733 -0.4014 1.0790 1.0726 NOK/EUR 10.5752 0.5584 10.6437 10.4478 SEK/EUR 10.4408 0.1304 10.5028 10.3831 USD/EUR 1.1374 0.3241 1.1422 1.1330

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4294 -0.6003 1.4426 1.4162 CAD/USD 1.3409 -0.0671 1.3439 1.3316

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



