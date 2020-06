FED bude podporovat ekonomiku i v dalších letech, akcie reagují vlažně

Dnešní pozornost investorů byla zaměřena na jednání FEDu , ze kterého vzešlo další uklidnění pro trh, který tak může pokračovat ve své veselé jízdě zdánlivě beze stropu. I když dnešní seanci zakončil nakonec s lehkými ztrátami. Předpokládá se, že úrokové sazby se budou držet blízko nuly až do konce roku 2022 a nákup dluhopisů bude probíhat minimálně stejným tempem jako doposud. To vše je s ohledem na situaci kolem koronaviru Covid-19 , ve kterém centrální bankéři stále vidí výraznou hrozbu pro ekonomiku.Nejhorším sektorem dnes byla energetika, kde propad dosáhl na 4,9 %. Největšími hybateli byli Chevron (-3,9 %), Exxn Mobil (-5,3 %) a Occidental Petroleum (-10,4 %). Ropa i přes neočekávaný nárůst zásob (očekával se pokles 1,85 milionu barelů , realita byl ale nárůst 5,72 milionu barelů ) obchoduje v zelených číslech ( WTI +0,5 %). Poklesům se ale úspěšně vyhýbaly technologie, kde například Apple přidal 2,6 % a Nvidia 3,5 %.Neuvěřitelný příběh sepisují akcie Tesly , které dnes uzavřely obchodní seanci poprvé v historii nad hladinou 1000 USD . Přidaly necelých 9 % a důvody k tomu jsou, řekněme, nepřesvědčivé. Za prvé analyitici z Wedbush Securities zvedli svoji cílovou cenu z 800 USD na 1000 USD . Za druhé poptávka po Modelu 3 „se zdá být v Číně směrem k létu silnější, než se očekávalo a zároveň by mohl pomoct i konec uzavírek ekonomik v USA Evropě “. Tak alespoň svoji novou cílovou cenu obhajuje Wedbush. Podle mého názoru má ale Tesla ještě velký prostor na zlepšení svých prodejů, aby obhájila svou tržní kapitalizaci.