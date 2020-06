Může se Hertz vyhnout bankrotu?

Shrnutí:

Hertz (HTZ.US) vyhlásil na konci května bankrot

Akcie společnosti vystřelily tento měsíc vzhůru o stovky procent

Většina dluhu společnosti je kryta její automobilovou flotilou

Pandemie koronaviru vytvořila globální ekonomickou krizi. Mnoho společností bylo přinuceno vyhlásit bankrot, nebo fungují "na hraně". Někteří investoři vidí v nákupu těchto společností příležitost a nakupují jejich akcie i přesto, že byl vyhlášen bankrot. Hertz je perfektním příkladem. Přestože požádal o ochranu před věřiteli, tak se jeho akcie včera obchodovaly až s 500 % ziskem od počátku června, a to máme za sebou pouze 10 dní nového měsíce!

Proč požádal Hertz o ochranu před věřiteli?

Hertz (HTZ.US) je jednou z největších autopůjčoven na světě. Kromě pronájmu automobilů v lákavých turistických destinacích působí také na mnoha rušných světových letištích. Pandemie koronaviru však zmrazila turistické aktivity a letadla uzemnila. Příjmy společnosti se rázem rozplynuly. Prakticky přes noc zmizela naprostá většina zákazníků. Hertz se navíc potýkal s velkou mírou zadlužení a chabé vyhlídky na rychlou změnu ho postavily do neřešitelné situace. A protože se společnosti nepodařilo dosáhnout dohody se svými věřiteli, tak první krok k bankrotu byl jedinou možnou cestou vpřed. Hertz požádal o ochranu před věřiteli dle Kapitoly 11 dne 22. května.

Poslední vzestup akcií společnosti Hertz byl podpořen masivním růstem obchodovaných objemů. Během prvních 9 dnů června 2020 bylo obchodováno dvakrát tolik akcií než za celý rok 2019. Zdroj: Bloomberg

Kapitola 11. A co dál?

Ochrana před věřiteli dle Kapitoly 11 umožňuje spustit reorganizační proces. Hlavní akcionáři společnosti Hertz nyní připraví a schválí reorganizační program. Pokud jej potvrdí federální soudci a věřitelé, tak se dohoda stane závaznou a reorganizace bude moci začít. Nicméně se nejedná o jediný výstup Kapitoly 11. Strany se také nemusí dohodnout a v takovém případě vstoupí společnost do fáze bankrotu dle Kapitoly 7. To by znamenalo likvidaci aktiv a umoření alespoň části závazků. Třetím možným scénářem je zrušení procesu ochrany před věřiteli, nicméně taková situace často vyústí v další vyhlášení ochrany před věřiteli.

Může se Hertz ještě vyhnout bankrotu?

Případ Hertzu není vůbec jednoduchý. Mohlo by tedy být velmi obtížné autopůjčovnu zachránit. Dlouhodobý dluh dosahoval na úroveň okolo 18,7 mld. dolarů na konci Q1 2020. Nicméně 15 mld. dolarů z tohoto dluhu je kryto instrumenty ABS krytými flotilou automobilů. Pokud by se měly pokrýt závazky společnosti, tak by se musely veškeré automobily prodat. Samozřejmě tento scénář není pro autopůjčovnu schůdným řešením. Věřitelé by však mohli vyjádřit dobrou vůli a umožnit odložení splátek. Nemají k tomu ovšem příliš důvodů. Zaprvé jim Hertz nemůže nabídnout kompenzace za přijetí vyššího rizika po delší dobu. A za druhé nevypadá výhled sektoru vůbec růžově. Autopůjčovny stále nemají na růžích ustláno. Návrat letecké dopravy se spíše než na měsíce bude počítat na několik let. Je nutné si také uvědomit, že americké soudy nemohou podpořit plán reorganizace, který pravděpodobně povede k dalšímu vyhlášení ochrany před věřiteli.

Kromě zmíněného dluhu ve výši 15 miliard dolarů má Hertz další 3 miliardy nezajištěného dluhu. Akcionáři nedostanou ani cent do té doby, než bude zajištěný i nezajištěný dluh splacen. Restrukturalizace je obvykle dlouhým procesem a akcionáři jsou uspokojeni až na jeho samotném konci.

Cena akcie společnosti Hertz (HTZ.US) začala v červnu prudce růst s podporou vysokých obchodovaných objemů. Cena dosáhla horní limity struktury Overbalance a začala korigovat. Zdroj: xStation5

Nákup akcie je velkým rizikem

Pokud bychom měli shrnout výše uvedené, tak by se Hertz musel skutečně hodně snažit, aby se bankrotu nakonec vyhnul. Problémy jsou výrazné a vyhlídky na rychlý návrat jeho hlavního businessu chmurné. Akcie společnosti propadly o více než 95 % mezi únorem a červnem tohoto roku a měly k tomu pádný důvod. Fundamenty zkrátka nepodporují scénář, dle kterého by měl Hertz krizi ustát. Akcie nyní mohou růst díky spekulativním nákupům, ale trh by nakonec měla dohnat realita.