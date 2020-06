Některé termíny splatnosti všech druhů důchodů , které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, ovlivní zákonem stanovené státní a ostatní svátky

Výplaty starobních, invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích) důchodů letos mírně posunout svátky.

Jak konkrétně se výplatní termíny důchodů v roce 2020 změní?

Důchody s výplatním termínem: Budou vyplaceny: Červenec v pondělí 6. července 2020 v úterý 7. července 2020 Prosinec ve čtvrtek 24. prosince 2020 ve středu 23. prosince 2020

Důchody vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení buď bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu jeho bydliště. Klient si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu (PDF 150,88 kB).

Důchody se vyplácejí vždy dopředu, a to v pravidelných měsíčních lhůtách. Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. ČSSZ zajišťuje výplaty důchodů také do zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem, kam se důchody vyplácejí 15. den v měsíci.

Více informací k důchodovému pojištění.

Tisková zpráva ke stažení (PDF 170,21 kB)